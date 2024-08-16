В Україні почала діяти легалізація медичного канабісу — основні норми закону

В Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу — кого торкнуться зміни
У п'ятницю, 16 серпня, в Україні почне діяти закон № 3528-IX, який вносить зміни до низки законодавчих актів України щодо державного контролю за обігом рослин роду коноплі (Cannabis). Закон набув чинності 16 лютого, але вступив у силу через шість місяців.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на закон № 3528-IX, у п'ятницю, 16 серпня.
Легалізація медичного канабісу
Згідно із новим законом, використання конопель дозволено для навчальних, освітніх, наукових і технічних цілей, а також для виготовлення лікарських засобів, що покращить доступ пацієнтів до необхідного лікування.
Закон передбачає строгий контроль на всіх етапах виробництва лікарських засобів. Ліки будуть доступні тільки в ліцензованих аптеках за електронними рецептами.
Пацієнти зможуть перевозити та зберігати лікарські засоби на основі медичного канабісу в межах одного рецепта та відповідно до медичних показань.
Право на вирощування медичного канабісу матимуть лише юридичні особи, які отримають відповідні ліцензії. Вирощування буде проводитися у спеціально обладнаних теплицях, що знаходяться під цілодобовим відеонаглядом і з доступом для Національної поліції. Кожен кущ буде маркований індивідуальним кодом, що забезпечує можливість відстеження його шляху до пацієнта.
Використання марихуани для куріння залишається під забороною і карається відповідно до чинного законодавства.
Медичний канабіс наразі дозволено у 56 країнах світу. Зокрема, ліки на основі коноплі дозволені у державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки.
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