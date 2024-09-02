В четырех городах Украины будут бесплатно обучать женщин водить грузовики — проект от Мининфраструктуры

Женщина за рулем грузовика. Фото: Freepic

В четырех городах Украины женщины смогут принять участие в пилотном проекте — желающих научат водить грузовики. Цель — расширение профессионального потенциала женщин в сфере перевозок. Проект включает Киев, Тернополь, Ровно и Хмельницкий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в понедельник, 2 сентября.

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"Проект преследует цель утверждения гендерного равенства профессий и удовлетворения потребности на рынке труда в водителях-дальнобойщиках благодаря привлечению к профессии женщин", — говорится в сообщении.

Запланировано обучение ста женщин, которые после завершения курса получат необходимую квалификацию и водительское удостоверение категории "С" или "СЕ". Проект включает четыре города: Киев, Тернополь, Ровно и Хмельницкий.

Условия участия в проекте

В рамках проекта запланировано трудоустройство 80 выпускниц в компаниях, активно приобщающихся к проекту. По меньшей мере десять компаний, занимающихся перевозками, уже выразили готовность поддержать инициативу и предоставить рабочие места для новых водителей грузовиков.

Участниц проекта ожидает:

бесплатная возможность приобрести профессиональные навыки вождения грузовика;

гарантированное трудоустройство для выпускниц в частных компаниях, специализирующихся на грузовых перевозках;

менторское сопровождение на протяжении всего проекта от команды профессионалов;

помощь с адаптацией на новом рабочем месте.

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету до 26 сентября 2024 года и пройти собеседование.