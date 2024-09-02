У чотирьох містах України безплатно навчатимуть жінок водити вантажівки — проєкт від Мінінфраструктури

В Україні починають масово навчати жінок водити вантажівки — які міста охопить проєкт
У чотирьох містах України жінки зможуть взяти участь у пілотному проєкті — охочих навчатимуть водити вантажівки. Мета — розширення професійного потенціалу жінок у сфері перевезень. Проєкт охоплює Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у понеділок, 2 вересня.
Безплатні курси водіїв для вантажівок
"Проєкт має на меті утвердження гендерної рівності професій та задоволення потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню до професії жінок", — йдеться в повідомленні.
Заплановане навчання ста жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". Проєкт охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький.
Умови участи в проєкті
У межах проєкту заплановано працевлаштування 80 випускниць у компаніях, що активно долучаються до проєкту. Наразі щонайменше десять компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.
Учасниць проєкту очікує:
- безплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки;
- гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях;
- менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів;
- допомога з адаптацією на новому робочому місці.
Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року та пройти співбесіду.
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