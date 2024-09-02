У чотирьох містах України безплатно навчатимуть жінок водити вантажівки — проєкт від Мінінфраструктури

Жінка за кермом вантажівки. Фото: Freepic

У чотирьох містах України жінки зможуть взяти участь у пілотному проєкті — охочих навчатимуть водити вантажівки. Мета — розширення професійного потенціалу жінок у сфері перевезень. Проєкт охоплює Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у понеділок, 2 вересня.

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"Проєкт має на меті утвердження гендерної рівності професій та задоволення потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню до професії жінок", — йдеться в повідомленні.

Заплановане навчання ста жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". Проєкт охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький.

Умови участи в проєкті

У межах проєкту заплановано працевлаштування 80 випускниць у компаніях, що активно долучаються до проєкту. Наразі щонайменше десять компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

Учасниць проєкту очікує:

безплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки;

гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях;

менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів;

допомога з адаптацією на новому робочому місці.

Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року та пройти співбесіду.