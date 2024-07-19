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В Украине полицейские смогут использовать электрошокеры при задержании — что известно

19 июля 2024 16:28
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Полиция Украины будет использовать электрошокеры при задержании
Задержание. Иллюстративное фото: Национальная полиция
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Кабинет Министров одобрил законопроект, который вносит изменения в Закон "О Национальной полиции Украины" по усовершенствованию правовых оснований и особенностей применения специальных средств". Этот законопроект значительно расширяет возможности полицейских использовать электрошокеры.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в  Facebook в пятницу, 19 июля.

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Законопроект предусматривает предоставление полицейским права использовать электрошокеры при задержании правонарушителей. Теперь правоохранители будут иметь три новых основания для применения электрошоковых устройств, а именно:

  • при задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления и сопротивляющегося или пытающегося бежать;
  • при задержании лица, активно препятствующего деятельности полицейского;
  • при задержании лица, пытающегося скрыться из-под стражи.

Законопроект запрещает использование электрошокеров в зонах головы, шеи и половых органов.

В настоящее время существует только два случая, когда полицейские могут использовать электрошокеры:

  1. Для отражения атаки на самого полицейского, другое лицо или охраняемый объект.
  2. Для отражения нападения животного, представляющего угрозу жизни или здоровью человека, или полицейского.

Напомним, полиция начала выписывать водителям протоколы за нарушение ПДД в электронном виде. В МВД рассчитывают таким образом устранить человеческий и коррупционный факторы.

Также мы писали, что в полиции предоставили подробную информацию о стрельбе на рынке "Привоз" в Одессе 19 июля. В ходе следствия стало известно, что выстрел в воздух произвел патрульный.

Кабинет министров МВД украинцы полиция Украина Нацполиция задержание

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