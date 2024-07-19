Полиция Украины будет использовать электрошокеры при задержании

В Украине полицейские смогут использовать электрошокеры при задержании — что известно
Кабинет Министров одобрил законопроект, который вносит изменения в Закон "О Национальной полиции Украины" по усовершенствованию правовых оснований и особенностей применения специальных средств". Этот законопроект значительно расширяет возможности полицейских использовать электрошокеры.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в Facebook в пятницу, 19 июля.
Полиции позволят использовать электрошокеры
Законопроект предусматривает предоставление полицейским права использовать электрошокеры при задержании правонарушителей. Теперь правоохранители будут иметь три новых основания для применения электрошоковых устройств, а именно:
- при задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления и сопротивляющегося или пытающегося бежать;
- при задержании лица, активно препятствующего деятельности полицейского;
- при задержании лица, пытающегося скрыться из-под стражи.
Законопроект запрещает использование электрошокеров в зонах головы, шеи и половых органов.
В настоящее время существует только два случая, когда полицейские могут использовать электрошокеры:
- Для отражения атаки на самого полицейского, другое лицо или охраняемый объект.
- Для отражения нападения животного, представляющего угрозу жизни или здоровью человека, или полицейского.
Напомним, полиция начала выписывать водителям протоколы за нарушение ПДД в электронном виде. В МВД рассчитывают таким образом устранить человеческий и коррупционный факторы.
Также мы писали, что в полиции предоставили подробную информацию о стрельбе на рынке "Привоз" в Одессе 19 июля. В ходе следствия стало известно, что выстрел в воздух произвел патрульный.
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