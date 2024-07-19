Поліція України буде використовувати електрошокери при затриманні

В Україні поліцейські зможуть використовувати електрошокери при затриманні — що відомо
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який вносить зміни до Закону "Про Національну поліцію України" щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів". Цей законопроєкт значно розширює можливості поліцейських використовувати електрошокери.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий у Facebook в п'ятницю, 19 липня.
Поліції дозволять використовувати електрошокери
Законопроєкт передбачає надання поліцейським права використовувати електрошокери під час затримання правопорушників. Тепер правоохоронці матимуть три нові підстави для застосування електрошокових пристроїв, а саме:
- під час затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального злочину і чинить опір або намагається втекти;
- при затриманні особи, що активно перешкоджає діяльності поліцейського;
- при затриманні особи, яка намагається втекти з-під варти.
Окрім того, законопроєкт забороняє використання електрошокерів у зонах голови, шиї та статевих органів.
На цей час існує лише два випадки, коли поліцейські можуть використовувати електрошокери:
- Для відбиття атаки на самого поліцейського, іншу особу чи об’єкт, що охороняється.
- Для відбиття нападу тварини, яка становить загрозу життю або здоров’ю людини чи поліцейського.
Нагадаємо, поліція почала виписувати водіям протоколи за порушення правил дорожнього руху в електронному вигляді. В МВС розраховують таким чином прибрати людський та корупційний фактори.
Також ми писали, що в поліції надали детальну інформацію щодо стрілянини на ринку "Привоз" в Одесі 19 липня. Під час слідства стало відомо, що постріл у повітря здійснив патрульний.
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