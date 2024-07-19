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В Україні поліцейські зможуть використовувати електрошокери при затриманні — що відомо

19 липня 2024 16:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Поліція України буде використовувати електрошокери при затриманні
Затримання. Ілюстративне фото: Національна поліція
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який вносить зміни до Закону "Про Національну поліцію України" щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів". Цей законопроєкт значно розширює можливості поліцейських використовувати електрошокери.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий у  Facebook в п'ятницю, 19 липня.

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Законопроєкт передбачає надання поліцейським права використовувати електрошокери під час затримання правопорушників. Тепер правоохоронці матимуть три нові підстави для застосування електрошокових пристроїв, а саме:

  • під час затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального злочину і чинить опір або намагається втекти;
  • при затриманні особи, що активно перешкоджає діяльності поліцейського;
  • при затриманні особи, яка намагається втекти з-під варти.

Окрім того, законопроєкт забороняє використання електрошокерів у зонах голови, шиї та статевих органів.

На цей час існує лише два випадки, коли поліцейські можуть використовувати електрошокери:

  1. Для відбиття атаки на самого поліцейського, іншу особу чи об’єкт, що охороняється.
  2. Для відбиття нападу тварини, яка становить загрозу життю або здоров’ю людини чи поліцейського.

Нагадаємо, поліція почала виписувати водіям протоколи за порушення правил дорожнього руху в електронному вигляді. В МВС розраховують таким чином прибрати людський та корупційний фактори. 

Також ми писали, що в поліції надали детальну інформацію щодо стрілянини на ринку "Привоз" в Одесі 19 липня. Під час слідства стало відомо, що постріл у повітря здійснив патрульний

Кабінет міністрів МВС українці поліція Україна Нацполіція затримання

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