Лудоманы в Украине — количество зависимых от азартных игр выросло

Игровой автомат. Фото: Canva

Реестр лудоманов в Украине в настоящее время насчитывает 7 874 человека, что свидетельствует об удвоении количества людей с игровой зависимостью за первые шесть месяцев 2024 года. Наибольший прирост зафиксирован в апреле.

Об этом сообщили на портале открытых данных Опендатабот в пятницу, 26 июля.

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За первые шесть месяцев текущего года в реестр добавлено 4 585 человек, что на 18% больше, чем за предыдущие 2,5 года вместе взятые.

"Ежемесячно реестр пополняется, в среднем, на 760 человек. Для сравнения, в первом полугодии 2023 года этот показатель составлял 115 человек, а в первый год полномасштабного вторжения — всего 26 человек ежемесячно", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что за три года существования реестра в него попало 8456 человек, причем 94% из них внесены в течение последних полутора лет.

В течение этого же периода из реестра исключено 582 человека.

Реестр лудоманов вырос в два раза с начала года. Фото: Опендатабот

Как попадают в реестр лудоманов

Украинцы могут попасть в реестр лудоманов в трех случаях: по собственному заявлению, по решению Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), на основании заявления родственников или по решению суда.

"Подавляющее большинство граждан — а именно 99% — попали в реестр по заявлению о самоограничивании. Лишь 1% лудоманов были внесены по решению КРАИЛ, в то время как ни один человек не был зарегистрирован по решению суда", — объясняют в Опендатабот.

Стоит отметить, что в Украине отсутствует точная статистика реального количества людей с игровой зависимостью, и данные из реестра не отражают полной картины, в частности, касающихся тех, кто играет в онлайн-казино.

Напомним, в апреле Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ограничению азартных игр в интернете. В решении предусмотрено ограничение рекламы онлайн-казино, введение системы онлайн-мониторинга, блокирование нелегальных сайтов и ограничение для военных.

А в мае правительство ограничило деятельность онлайн-казино в интернете. Речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.