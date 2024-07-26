Лудомани в Україні — кількість залежних від азартних ігор зросла

Гральний автомат. Фото: Canva

Реєстр лудоманів в Україні нині нараховує 7 874 особи, це свідчить про подвоєння кількості людей з ігровою залежністю за перші шість місяців 2024 року. Найбільший приріст зафіксовано у квітні

Про це повідомили на порталі відкритих даних Опендатабот у п'ятницю, 26 липня.

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Зазначається, що за перші шість місяців поточного року до реєстру додано 4 585 осіб, що на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки разом узяті.

"Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб. Для порівняння, у першому півріччі 2023 цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення — лише 26 осіб щомісяця", — йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що за три роки існування реєстру до нього потрапило 8 456 осіб, причому 94% з них внесені протягом останніх півтора роки.

Протягом цього ж періоду з реєстру виключено 582 особи.

Реєстр лудоманів виріс у два рази від початку року. Фото: Опендатабот

Як потрапляють до реєстру лудоманів

Українці можуть потрапити до реєстру лудоманів у трьох випадках: за власною заявою, за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на підставі заяви родичів або за рішенням суду.

"Переважна більшість громадян — а саме 99% — потрапила до реєстру за заявою про самообмеження. Лише 1% лудоманів були внесені за рішенням КРАІЛ, тоді як жодна особа не була зареєстрована за рішенням суду", — пояснюють в Опендатабот.

Варто зазначити, що в Україні наразі відсутня точна статистика реальної кількості людей з ігровою залежністю, і дані з реєстру не відображають повної картини, зокрема стосовно тих, хто грає в онлайн-казино.

Нагадаємо, у квітні Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. У рішенні передбаченні обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу, блокування нелегальних сайтів та обмеження для військових.

А у травні уряд обмежив діяльність онлайн-казино в інтернеті. Йдеться про ухвалення постанови, що передбачає протидію негативним наслідкам діяльності азартних ігор у мережі.