НАПК и АРМА будут сотрудничать в поиске незаконных активов за границей

Проведение следственных действий. Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов вместе с Национальным агентством по предотвращению коррупции разработали общий механизм выявления необоснованных активов за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов в Telegram в пятницу, 9 августа.

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Взаимодействие НАПК и АРМА

Приказом, который вступил в силу 8 августа, определен порядок взаимодействия АРМА и НАПК в выявлении необоснованных активов субъектов декларирования за рубежом.

"Документ определяет процедуру выполнения АРМА письменных запросов НАПК о предоставлении информации, необходимой для выявления необоснованных активов субъектов декларирования", — говорится в сообщении.

АРМА как орган, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска арестованных активов, играет ключевую роль в этом процессе, и использует свои возможности и международные связи для эффективного поиска и идентификации активов как в Украине, так и за ее пределами.

Перспективы нововведения

"Новый формат взаимодействия между АРМА и НАПК является важным шагом в усилении борьбы с коррупцией и незаконным обогащением в Украине. Это не только повышает эффективность работы антикоррупционных органов, но и посылает четкий сигнал не добропорядочным чиновникам: скрыть незаконно приобретенные активы становится все сложнее, независимо от того, где они находятся", — отмечает председатель АРМА Елена Дума.

По словам председателя НАПК Виктора Павлущика, обе структуры должны сосредоточиться на общей задаче — вернуть в Украину все активы, приобретенные недобропорядочными служащими и спрятанные за рубежом.

Как отметили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, взаимодействие с АРМА значительно усилит возможности специалистов НАПК, осуществляющих меры финансового контроля.