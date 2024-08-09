НАЗК та АРМА співпрацюватимуть у пошуку незаконних активів за кордоном

Проведення слідчих дій. Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів разом із Національним агентством з питань запобігання корупції розробили спільний механізм виявлення необґрунтованих активів за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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Допис АРМА. Фото: скриншот

Взаємодія НАЗК та АРМА

Наказом, який набув чинності 8 серпня, визначено порядок взаємодії АРМА та НАЗК у виявленні необґрунтованих активів суб'єктів декларування за кордоном.

"Документ визначає процедуру виконання АРМА письмових запитів НАЗК щодо надання інформації, необхідної для виявлення необґрунтованих активів субʼєктів декларування", — йдеться в повідомленні.

АРМА як орган, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку арештованих активів, відіграє ключову роль у цьому процесі, та використовує свої можливості та міжнародні зв'язки для ефективного пошуку та ідентифікації активів як в Україні, так і за її межами.

Перспективи нововведення

"Новий формат взаємодії між АРМА та НАЗК є важливим кроком у посиленні боротьби з корупцією та незаконним збагаченням в Україні. Це не лише підвищує ефективність роботи антикорупційних органів, але й посилає чіткий сигнал не доброчесним посадовцям: приховати незаконно набуті активи стає все складніше, незалежно від того, де вони знаходяться", — зазначає голова АРМА Олена Дума.

За словами голови НАЗК Віктора Павлущика, обидві структури мають зосередитись на спільному завданні — повернути в Україну усі активи, набуті недоброчесними службовцями та сховані за кордоном.

Як зазначили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, взаємодія з АРМА значно посилить можливості фахівців НАЗК, які здійснюють заходи фінансового контролю.