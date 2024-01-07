В Украине распространяется очередной фейк по возвращению военнообязанных из-за границы

Сотрудники государственной миграционной службы. Иллюстративное фото: ГМС

В сети распространяется информация, что мужчинам, которые за границей будут обращаться за получением нового паспорта, будут вручать временные проездные документы для возвращения в Украину. Однако этот фейк распространяет российская пропаганда.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Россияне распространяют в украинской сети фейк, в котором говорится, что мужчины 1960-2006 годов рождения, подавшие документы для получения паспорта в зарубежных представительствах ГП "Документ", получат временные проездные документы для возвращения в Украину.

Данные о них якобы должны занести в реестр военнообязанных и будут предоставляться для проверки в МВД и ТЦК.

"А тем, кто находится в розыске МВД и ТЦК, будут аннулировать паспорт. Документ с такой информацией распространяется по сети", — рассказали в Центре.

Фейковое письмо. Фото: SPRAVDI

Однако оказалось, что "письмо" с этой информацией — некачественная подделка.

Во-первых, ГП "Документ" не имеет полномочий для оформления "временных проездных документов для возвращения в Украину". Известно, что этим занимаются дипломатические консульства либо консульские учреждения.

не имеет полномочий для оформления "временных проездных документов для возвращения в Украину". Известно, что этим занимаются дипломатические консульства либо консульские учреждения. Во-вторых, мужчинам 1960 рождения сейчас 63-64 года, а 2006 — 17-18. В Украине призыву подлежат только мужчины от 27 до 60 лет.

В-третьих, Владимира Швачко, якобы подписавшего "документ", отстранили от осуществления полномочий гендиректора на время проведения служебного расследования с 26 декабря 2023 года по 19 января 2024 года. Поэтому его должен был подписать временный исполняющий обязанности, а не Швачко.

Кроме того, это "письмо" имеет ряд ошибок, в частности, и орфографических — как при переводе с русского языка. Например, "по мере поступления", является калькой из русского.

Также информация начинается словами "По вашему запросу", однако не содержит имени человека, делавшего этот запрос.

Скриншот поста SPRAVDI

Скриншот поста SPRAVDI

Напомним, что утверждение решения о законопроекте о мобилизации Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет принято на следующей неделе. Планируется принятие на 8-9 января этого года.

Также мы писали, что народный депутат Егор Чернев заявил, что изменения в законодательство могут затронуть мужчин, находящихся за границей.