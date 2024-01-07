В Украине распространяется очередной фейк по возвращению военнообязанных из-за границы
В сети распространяется информация, что мужчинам, которые за границей будут обращаться за получением нового паспорта, будут вручать временные проездные документы для возвращения в Украину. Однако этот фейк распространяет российская пропаганда.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Мобилизация украинских мужчин за границей
Россияне распространяют в украинской сети фейк, в котором говорится, что мужчины 1960-2006 годов рождения, подавшие документы для получения паспорта в зарубежных представительствах ГП "Документ", получат временные проездные документы для возвращения в Украину.
Данные о них якобы должны занести в реестр военнообязанных и будут предоставляться для проверки в МВД и ТЦК.
"А тем, кто находится в розыске МВД и ТЦК, будут аннулировать паспорт. Документ с такой информацией распространяется по сети", — рассказали в Центре.
Однако оказалось, что "письмо" с этой информацией — некачественная подделка.
- Во-первых, ГП "Документ" не имеет полномочий для оформления "временных проездных документов для возвращения в Украину". Известно, что этим занимаются дипломатические консульства либо консульские учреждения.
- Во-вторых, мужчинам 1960 рождения сейчас 63-64 года, а 2006 — 17-18. В Украине призыву подлежат только мужчины от 27 до 60 лет.
- В-третьих, Владимира Швачко, якобы подписавшего "документ", отстранили от осуществления полномочий гендиректора на время проведения служебного расследования с 26 декабря 2023 года по 19 января 2024 года. Поэтому его должен был подписать временный исполняющий обязанности, а не Швачко.
Кроме того, это "письмо" имеет ряд ошибок, в частности, и орфографических — как при переводе с русского языка. Например, "по мере поступления", является калькой из русского.
Также информация начинается словами "По вашему запросу", однако не содержит имени человека, делавшего этот запрос.
Напомним, что утверждение решения о законопроекте о мобилизации Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет принято на следующей неделе. Планируется принятие на 8-9 января этого года.
Также мы писали, что народный депутат Егор Чернев заявил, что изменения в законодательство могут затронуть мужчин, находящихся за границей.
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