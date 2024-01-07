В Україні шириться черговий фейк щодо повернення військовозобов'язаних з-за кордону
В мережі шириться інформація, що чоловікам, які за кордоном звертатимуться для отримання нового паспорта, вручатимуть тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Проте цей фейк поширює російська пропаганда.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Мобілізація українських чоловіків за кордоном
Росіяни поширюють в українській мережі фейк, в якому йдеться, що чоловіки 1960-2006 років народження, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах ДП "Документ", отримають тимчасові проїзні документи для повернення в Україну.
Дані про них нібито мають занести до реєстру військовозобовʼязаних та надаватимуть для перевірки до МВС та ТЦК.
"А тим, хто перебуває у розшуку МВС та ТЦК, анулюватимуть паспорт. Документ з такою інформацією шириться мережею", — розповіли у Центрі.
Проте виявилося, що "лист" з цією інформацією — неякісна підробка.
- По-перше, ДП "Документ" не має повноважень для оформлення "тимчасових проїзних документів для повернення в Україну". Відомо, що цим займаються дипломатичні представництва або консульські установи.
- По-друге, чоловікам 1960 року народження наразі 63-64 роки, а 2006 — 17-18. В Україні призову підлягають лише чоловіки віком від 27 до 60 років.
- По-третє, Володимира Швачка, який нібито підписав "документ" — відсторонили від здійснення повноважень гендиректора на час проведення службового розслідування з 26 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року. Тому його мав підписати тимчасовий виконувач обовʼязків, а не Швачко.
Крім того, цей "лист" має низку помилок, зокрема, й орфографічних — як при перекладі з російської мови. Наприклад, "по мірі надходження", що є калькою з російської.
Також інформація починається словами "На ваш запит", однак не містить імені людини, яка робила цей запит.
Нагадаємо, що затвердження рішення щодо законопроєкту про мобілізацію Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки буде прийняте наступного тижня. Планується ухвалення на 8-9 січня цього року.
Також ми писали, що народний депутат Єгор Чернєв заявив, що зміни до законодавства можуть торкнутися чоловіків, які перебувають за кордоном.
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