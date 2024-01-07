В Україні шириться черговий фейк щодо повернення військовозобов'язаних з-за кордону

Працівники державної міграційної служби. Ілюстративне фото: ДМС

В мережі шириться інформація, що чоловікам, які за кордоном звертатимуться для отримання нового паспорта, вручатимуть тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Проте цей фейк поширює російська пропаганда.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Росіяни поширюють в українській мережі фейк, в якому йдеться, що чоловіки 1960-2006 років народження, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах ДП "Документ", отримають тимчасові проїзні документи для повернення в Україну.

Дані про них нібито мають занести до реєстру військовозобовʼязаних та надаватимуть для перевірки до МВС та ТЦК.

"А тим, хто перебуває у розшуку МВС та ТЦК, анулюватимуть паспорт. Документ з такою інформацією шириться мережею", — розповіли у Центрі.

Фейковий лист. Фото: SPRAVDI

Проте виявилося, що "лист" з цією інформацією — неякісна підробка.

По-перше, ДП "Документ" не має повноважень для оформлення "тимчасових проїзних документів для повернення в Україну". Відомо, що цим займаються дипломатичні представництва або консульські установи.

не має повноважень для оформлення "тимчасових проїзних документів для повернення в Україну". Відомо, що цим займаються дипломатичні представництва або консульські установи. По-друге, чоловікам 1960 року народження наразі 63-64 роки, а 2006 — 17-18. В Україні призову підлягають лише чоловіки віком від 27 до 60 років.

По-третє, Володимира Швачка, який нібито підписав "документ" — відсторонили від здійснення повноважень гендиректора на час проведення службового розслідування з 26 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року. Тому його мав підписати тимчасовий виконувач обовʼязків, а не Швачко.

Крім того, цей "лист" має низку помилок, зокрема, й орфографічних — як при перекладі з російської мови. Наприклад, "по мірі надходження", що є калькою з російської.

Також інформація починається словами "На ваш запит", однак не містить імені людини, яка робила цей запит.

Скриншот допису SPRAVDI

Скриншот допису SPRAVDI

Нагадаємо, що затвердження рішення щодо законопроєкту про мобілізацію Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки буде прийняте наступного тижня. Планується ухвалення на 8-9 січня цього року.

Також ми писали, що народний депутат Єгор Чернєв заявив, що зміни до законодавства можуть торкнутися чоловіків, які перебувають за кордоном.