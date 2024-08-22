В МОН заявили о существенном увеличении количества поступающих в колледжи

В Украине стремительно выросло количество студентов в колледжах — МОН озвучило цифры
В Украине резко увеличилось количество желающих получать образование в колледжах. По сравнению с прошлым годом поступающих стало больше на 20 тысяч. В Министерстве образования и науки считают эти показатели существенными.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телеканала ICTV.
Увеличение числа поступающих в колледжи
По данным МОН, в 2024 году ожидается около 50-55 тысяч учеников, которые будут получать профессиональное предвысшее образование.
"У нас увеличилось поступающих в колледжи где-то на 20 тысяч, это много. Традиционно у нас примерно было где-то 30-35 тысяч, которые поступали после 11 класса в колледжи, в этом году их будет где-то 50-55", — сказал заместителя министра образования и науки Михаил Винницкий.
По его словам, украинская система образования сравнивает цифры с европейскими уровнями по количеству поступающих в колледжи. Ожидается, что через два года на рынке труда появятся нужные государству специалисты. По желанию выпускники колледжей могут продолжить обучение в университетах.
"Колледжи становятся альтернативой высшему образованию. А это хорошо для экономики, потому что это означает, что через два года все поступающие колледжей выйдут на рынок труда. Они имеют практическую какую-то профессию и могут сразу идти работать, а возможно, позже вернуться в высшее образование", — сообщил Винницкий.
Специальности, в которых критически нуждается государство:
- техники;
- медицинские сестры;
- зубные техники;
- воспитатели детских садов;
- учителя начальных классов.
В МОН считают, что именно колледжи смогут восполнить дефицит этих профессий.
Читайте Новини.LIVE!