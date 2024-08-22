В МОН заявили о существенном увеличении количества поступающих в колледжи

Студенты на лекции. Фото иллюстративное: Radio UA Chicago

В Украине резко увеличилось количество желающих получать образование в колледжах. По сравнению с прошлым годом поступающих стало больше на 20 тысяч. В Министерстве образования и науки считают эти показатели существенными.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телеканала ICTV.

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Увеличение числа поступающих в колледжи

По данным МОН, в 2024 году ожидается около 50-55 тысяч учеников, которые будут получать профессиональное предвысшее образование.

"У нас увеличилось поступающих в колледжи где-то на 20 тысяч, это много. Традиционно у нас примерно было где-то 30-35 тысяч, которые поступали после 11 класса в колледжи, в этом году их будет где-то 50-55", — сказал заместителя министра образования и науки Михаил Винницкий.

По его словам, украинская система образования сравнивает цифры с европейскими уровнями по количеству поступающих в колледжи. Ожидается, что через два года на рынке труда появятся нужные государству специалисты. По желанию выпускники колледжей могут продолжить обучение в университетах.

"Колледжи становятся альтернативой высшему образованию. А это хорошо для экономики, потому что это означает, что через два года все поступающие колледжей выйдут на рынок труда. Они имеют практическую какую-то профессию и могут сразу идти работать, а возможно, позже вернуться в высшее образование", — сообщил Винницкий.

Специальности, в которых критически нуждается государство:

техники;

медицинские сестры;

зубные техники;

воспитатели детских садов;

учителя начальных классов.

В МОН считают, что именно колледжи смогут восполнить дефицит этих профессий.