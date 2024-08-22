У МОН заявили про суттєве збільшення кількості вступників до коледжів

Студенти на лекції. Фото ілюстративне: Radio UA Chicago

В Україні різко збільшилась кількість охочих здобувати освіту в коледжах. Порівняно з минулим роком вступників стало більше на 20 тисяч. У Міністерстві освіти та науки вважають ці показники суттєвими.

Про це повідомив заступника міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі телеканалу ICTV.

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Збільшення кількості вступників до коледжів

За даними МОН, у 2024 році очікується близько 50-55 тисяч учнів, які здобуватимуть фахову передвищу освіту.

"В нас збільшилося вступників в коледжі десь на 20 тисяч, це багато. Традиційно в нас приблизно було десь 30-35 тисяч, які вступали після 11 класу в коледжі, цього року їх буде десь 50-55", — сказав заступника міністра освіти та науки Михайло Винницький.

За словами чиновника, українська система освіти зрівнює цифри до європейських рівнів за кількістю вступників до коледжів. Очікується, що через два роки на ринку праці зʼявляться потрібні державі фахівці. За бажанням випускники коледжів можуть продовжити навчання в університетах.

"Коледжі стають альтернативою вищої освіти. А це добре для економіки, бо це означає, що через два роки всі вступники коледжів вийдуть на ринок праці. Вони мають практичну якусь професію і можуть одразу йти працювати, а можливо, пізніше повернутися у вищу освіту", — повідомив Винницький.

Спеціальності, яких критично потребує держава:

техніки;

медичні сестри;

зубні техніки;

вихователі дитячих садків;

вчителі початкових класів.

У МОН вважають, що саме коледжі зможуть заповнити дефіцит цих професій.