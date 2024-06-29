Послушник Почаевской лавры помогал России с ударами по Тернополю

В Украине судили российского агента, который готовил уничтожение энергообъектов в Тернополе
В Украине судили российского агента, готовившего обстрел энергообъектов на западе. Им оказался послушник Почаевской Лавры в Тернополе.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры в Telegram.
Агент в рясе готовил обстрелы Украины
Известно, что послушник Почаевской Лавры Владислав Кононенко собирал данные о размещении объектов критической инфраструктуры в западных регионах страны для российской ФСБ. Враг планировал их уничтожить с помощью ракетных ударов.
СБУ задержала мужчину в январе 2023 года "на горячем" во время сбора координат энергообъектов Тернополя. На его телефоне были обнаружены фотографии электроподстанций и геолокации, а также инструкции от кураторов ФСБ — устройство изъяли.
Во время судебного заседания он был признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения для мэра Мукачева Андрея Балоги. Он вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением.
Впоследствии Балога вышел на свободу, заплатив залог в размере 30 млн гривен.
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