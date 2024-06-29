Послушник Почаївської лаври допомагав Росії з ударами по Тернополю

Затримання агента ФСБ. Фото: СБУ

В Україні судили російського агента, який готував обстріл енергооб'єктів на заході. Ним виявився послушник Почаївської Лаври у Тернополі.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури у Telegram.

Читайте також:

Агент у рясі готував обстріли України

Відомо, що послушник Почаївської Лаври Владислав Кононенко збирав дані про розміщення об’єктів критичної інфраструктури у західних регіонах країни для російської ФСБ. Ворог планував їх знищити за допомогою ракетних ударів.

Затриманий агент Росії. Фото: СБУ

СБУ затримала чоловіка у січні 2023 року "на гарячому" під час збору координат енергооб’єктів Тернополя. На його телефоні виявили фотографії електропідстанцій та геолокації, а також інструкції від кураторів ФСБ — пристрій вилучили.

Затримання агента Росії. Фото: прокуратура

Під час судового засідання його визнали винним та призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід для мера Мукачева Андрія Балоги. Він разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем.

А згодом Балога вийшов на волю, сплативши заставу у розмірі 30 млн гривень.