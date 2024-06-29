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В Україні судили російського агента, який готував знищення енергооб'єктів у Тернополі

29 червня 2024 17:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Послушник Почаївської лаври допомагав Росії з ударами по Тернополю
Затримання агента ФСБ. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні судили російського агента, який готував обстріл енергооб'єктів на заході. Ним виявився послушник Почаївської Лаври у Тернополі.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури у Telegram.

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Відомо, що послушник Почаївської Лаври Владислав Кононенко збирав дані про розміщення об’єктів критичної інфраструктури у західних регіонах країни для російської ФСБ. Ворог планував їх знищити за допомогою ракетних ударів.

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Затриманий агент Росії. Фото: СБУ

СБУ затримала чоловіка у січні 2023 року "на гарячому" під час збору координат енергооб’єктів Тернополя. На його телефоні виявили фотографії електропідстанцій та геолокації, а також інструкції від кураторів ФСБ — пристрій вилучили.

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Затримання агента Росії. Фото: прокуратура

Під час судового засідання його визнали винним та призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід для мера Мукачева Андрія Балоги. Він разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем.

А згодом Балога вийшов на волю, сплативши заставу у розмірі 30 млн гривень.

суд
Тернопіль
ФСБ
держзрада
Почаївська лавра
Росія
ракетний удар

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