Машина для разминирования Змей прошла испытание и получила сертификат

Машина для разминирования "Змей". Фото: УНАГР

Украинская машина для разминирования "Змей" успешно прошла испытания и получила сертификат соответствия. Она может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины в среду, 11 сентября.

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Украинская машина для разминирования "Змей" успешно прошла испытание

Украинская машина для разминирования "Змей", разработанная компанией Rover Tech, успешно прошла испытания на полигоне и получила сертификат соответствия. Она способна эффективно обезвреживать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки в условиях низкой и средней растительности.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, этот проект не только улучшает безопасность, но и поддерживает экономику, создавая новые рабочие места.

"Мы сегодня получили не просто еще одну на 100% украинскую машину для разминирования. Команда Rover Tech смогла сделать легкую, быструю машину, которая при этом выдерживает подрывы противотанковых мин. Такие инновации — ответ Украины на вызов, который перед нами стоит: вернуть за 10 лет к продуктивному использованию 80% земель", — сказала Свириденко.

Сообщается, что машина "Змей" стоит значительно дешевле иностранных аналогов — от 14,5 до почти 20 тысяч долларов, а ее серийное производство позволит еще больше снизить стоимость.

""Змей" — это уникальное решение в украинских условиях. Фактически мы получили новый подкласс машины для разминирования, которая может очищать поля от осколочных и фугасных боеприпасов, от которых больше всего страдают саперы. А возможность оперативно менять комплектующие, которые могут быть повреждены от подрывов противотанковых мин, позволяет быстро вернуть машину в поле", — отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Известно, что "Змей" весит более тонны и имеет ширину рабочего инструмента 1,35 метра. Благодаря легкости машина может разминировать до 2,5 га за день. Оператор может дистанционно управлять машиной на расстоянии до 2,9 км.