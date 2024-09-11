Машина для розмінування Змій пройшла випробування і отримала сертифікат

Машина для розмінування "Змій". Фото: УНАГР

Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування та отримала сертифікат відповідності. Вона може знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України у середу, 11 вересня.

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Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування

Українська машина для розмінування "Змій", розроблена компанією Rover Tech, успішно пройшла випробування на полігоні та отримала сертифікат відповідності. Вона здатна ефективно знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки в умовах низької та середньої рослинності.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, цей проєкт не лише покращує безпеку, але й підтримує економіку, створюючи нові робочі місця.

"Ми сьогодні отримали не просто ще одну на 100% українську машину для розмінування. Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін. Такі інновації — відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель", — сказала Свириденко.

Повідомляється, що машина "Змій" коштує значно дешевше від іноземних аналогів — від 14,5 до майже 20 тисяч доларів, а її серійне виробництво дозволить ще більше знизити вартість.

""Змій" — це унікальне рішення в українських умовах. Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле", — зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Відомо, що "Змій" важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га за день. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км.