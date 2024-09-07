В Украине открыли Офис противоминной деятельности ГСЧС для координации разминирования

Офис противоминной деятельности ГСЧС. Фото: скриншот с видео

В Украине открыли Офис противоминной деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Этот координационный орган отвечает за планирование, мониторинг и практическую составляющую выполнения задач по разминированию.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Офис противоминной деятельности ГСЧС

Клименко отметил, что орган осуществляет сертификацию и контроль качества работы операторов противоминной деятельности.

Он провел совещание с региональными руководителями ГСЧС. Министр заслушал оперативные доклады по процессу разминирования.

"Только за минувшие сутки саперами системы МВД обследовано более 200 гектаров территории и уничтожено почти 600 взрывоопасных предметов. Это все отслеживают специалисты в реальном времени на интерактивной карте — количество привлеченных сил и средств, потенциально загрязненные и уже очищенные территории и тому подобное", — рассказал Клименко.

По его словам, запуск Офиса противоминной деятельности является важным шагом в противодействии минной угрозе в Украине. Он поможет усилить контроль над разминированием и эффективнее взаимодействовать с гражданами в сфере минной безопасности.