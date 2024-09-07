В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС для координації розмінування

Офіс протимінної діяльності ДСНС. Фото: скриншот з відео

В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цей координаційний орган відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у суботу, 7 вересня.

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Офіс протимінної діяльності ДСНС

Клименко зазначив, що орган здійснює сертифікацію та контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.

Він провів нараду з регіональними керівниками ДСНС. Міністр заслухав оперативні доповіді щодо процесу розмінування.

"Лише за минулу добу саперами системи МВС обстежено понад 200 гектарів території і знищено майже 600 вибухонебезпечних предметів. Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі — кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо", — розповів Клименко.

За його словами, запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у протидії мінній загрозі в Україні. Він допоможе посилити контроль над розмінуванням та ефективніше взаємодіяти з громадянами у сфері мінної безпеки.