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В Украине упали цены на популярные продукты — сколько стоят

10 декабря 2023 02:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине упали цены на курятину и яйца по сравнению с прошлым месяцем. Следовательно, средняя стоимость куриного бедра подешевела - что известно
В Украине изменились цены на курицу и яйца. Фото: freepic.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине упали цены на курятину и яйца по сравнению с прошлым месяцем. Следовательно, средняя стоимость куриного бедра подешевела со 114,02 грн/кг до 110,45 грн/кг, тогда как голень — с 81,05 грн/кг до 76,05.

Об этом идет речь на портале "Минфин".

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В то же время в Украине подорожало филе от 160,48 грн/кг до 163,97 грн/кг. Кроме того, выросла цена и на куриную тушку — с 85,55 грн/кг до 85,90 грн/кг.

"В декабре по сравнению с ноябрем яйца подорожали. Яйца "Квочка" прибавили в цене с 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйца "Ясенсвит" подорожали с 55,53 грн. до 59,80 грн. десяток" , — говорится в сообщении.

Цена на яйца

В отличие от курятины в декабре подорожали яйца. В частности, они подскочили в цене с 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйца "Ясенсвит" подорожали с 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

Напомним, в следующем, 2024 году будет руководить мощный Зеленый Дракон . Почитатели древнекитайской мифологии знают, что для того, чтобы год прошел успешно и благополучно, нужно задобрить покровителя года.

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