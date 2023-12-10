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В Україні впали ціни на популярні продукти — скільки коштують

10 грудня 2023 02:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Україні впали ціни на курятину та яйця в порівнянні з минулим місяцем. Відтак середня вартість курячого стегна здешевшала - що відомо
В Україні змінилися ціни на курятину та яйця. Фото: freepic.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні впали ціни на курятину та яйця в порівнянні з минулим місяцем. Відтак середня вартість курячого стегна здешевшала з 114,02 грн/кг до 110,45 грн/кг, тоді як гомілка — з 81,05 грн/кг до 76,05.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Водночас в Україні здорожчало філе від 160,48 грн/кг до 163,97 грн/кг.  Крім того, зросла ціна і на курячу тушку — з 85,55 грн/кг до 85,90 грн/кг.

"У грудні порівняно із листопадом яйця подорожчали. Яйця "Квочка" додали у ціні з 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйця "Ясенсвіт" подорожчали із 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток", — йдеться в повідомленні.

Ціна на яйця

На відміну від курятини в грудні здорожчали яйця. Зокрема, вони підскочили в ціні з 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйця "Ясенсвіт" подорожчали із 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

Нагадаємо, наступного, 2024 року керуватиме могутній Зелений Дракон. Шанувальники давньокитайської міфології знають, що для того, щоб рік минув успішно та благополучно, треба задобрити покровителя року.

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