В Україні впали ціни на курятину та яйця в порівнянні з минулим місяцем. Відтак середня вартість курячого стегна здешевшала - що відомо

В Україні змінилися ціни на курятину та яйця. Фото: freepic.com

В Україні впали ціни на курятину та яйця в порівнянні з минулим місяцем. Відтак середня вартість курячого стегна здешевшала з 114,02 грн/кг до 110,45 грн/кг, тоді як гомілка — з 81,05 грн/кг до 76,05.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Водночас в Україні здорожчало філе від 160,48 грн/кг до 163,97 грн/кг. Крім того, зросла ціна і на курячу тушку — з 85,55 грн/кг до 85,90 грн/кг.

"У грудні порівняно із листопадом яйця подорожчали. Яйця "Квочка" додали у ціні з 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйця "Ясенсвіт" подорожчали із 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток", — йдеться в повідомленні.

Ціна на яйця

На відміну від курятини в грудні здорожчали яйця. Зокрема, вони підскочили в ціні з 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйця "Ясенсвіт" подорожчали із 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

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