Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине установили правила перевозки медицинского каннабиса arrow

В Украине установили правила перевозки медицинского каннабиса

4 сентября 2024 08:28
Евгения Брюховецкая - редактор
Кабмин определил правила перевозки медицинского каннабиса
Медицинский каннабис. Иллюстративное фото: inventure
Евгения Брюховецкая - редактор

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В частности, в документе определили правила транспортировки по стране медицинского каннабиса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Читайте также:

Правила перевозки медицинского каннабиса

По новым правилам, перевозить медицинский каннабис смогут субъекты хозяйствования всех форм собственности при наличии у них соответствующей лицензии. Осуществлять такое перемещение можно будет по заказу или самим предприятиям.

В то же время существует еще одно обязательное условие — обеспечение сохранности груза, а ответственность за это и за конфиденциальность будет нести руководитель субъекта хозяйствования.

К охране каждой перевозки должны быть привлечены государственные охранные компании, а при перевозке лекарства из каннабиса, количество действующего вещества которых превышает 10 литров (килограммов) — авто должно быть оборудовано спутниковыми системами контроля, чтобы идентифицировать и устанавливать местонахождение.

А перевозить меньшее количество лекарственных средств в городе или области можно будет без привлечения охранной компании, вопрос охраны груза должен обеспечить руководитель предприятия.

В Минздраве отметили, что груз можно перевозить только автомобильным или воздушным транспортом. Использование для этого почты или железнодорожного транспорта запрещено. Сопровождение должно осуществлять уполномоченное лицо, которое назначено руководителем предприятия.

Факт получения груза подтвердить товарно-транспортная накладная с указанием номера автомобиля. Уполномоченное лицо будет вести учет перевозимого груза с указанием в специальном журнале.

"Таким образом, обновленный Порядок будет гарантировать безопасную и контролируемую перевозку медицинского каннабиса по территории Украины", — подытожили в министерстве.

Также важные новости дня по теме:

Кабинет министров правила каннабис лекарства правительство медицинская помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:31 Увеличение групп отключения и ремонтные работы — какая ситуация со светом в Одессе сегодня

09:30 На это нужно время — эксперт ответил, что с восстановлением Киевской ГЭС после обстрела

09:27 Оккупанты нанесли удары по Харьковщине — один человек погиб, есть раненые

09:26 Ракетный обстрел Львова — Лубинец прокомментировал российский террор

09:20 В результате удара по Кривому Рогу повреждены учебные заведения и гражданская инфраструктура

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

09:15 ПриватБанк будет предоставлять компенсации за украинские товары — детали

09:06 Выбиты окна и руины домов — новые видео и фото последствий атаки по Львову

09:05 Доллар, евро и злотый дорожают — курс иностранных валют на сегодня

09:03 Число погибших во Львове увеличилось до семи, — Садовый

08:59 Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку на Львов

09:31 Увеличение групп отключения и ремонтные работы — какая ситуация со светом в Одессе сегодня

09:30 На это нужно время — эксперт ответил, что с восстановлением Киевской ГЭС после обстрела

09:27 Оккупанты нанесли удары по Харьковщине — один человек погиб, есть раненые

09:26 Ракетный обстрел Львова — Лубинец прокомментировал российский террор

09:20 В результате удара по Кривому Рогу повреждены учебные заведения и гражданская инфраструктура

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

09:15 ПриватБанк будет предоставлять компенсации за украинские товары — детали

09:06 Выбиты окна и руины домов — новые видео и фото последствий атаки по Львову

09:05 Доллар, евро и злотый дорожают — курс иностранных валют на сегодня

09:03 Число погибших во Львове увеличилось до семи, — Садовый

08:59 Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку на Львов

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали