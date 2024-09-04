Кабмин определил правила перевозки медицинского каннабиса

Медицинский каннабис. Иллюстративное фото: inventure

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В частности, в документе определили правила транспортировки по стране медицинского каннабиса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Правила перевозки медицинского каннабиса

По новым правилам, перевозить медицинский каннабис смогут субъекты хозяйствования всех форм собственности при наличии у них соответствующей лицензии. Осуществлять такое перемещение можно будет по заказу или самим предприятиям.

В то же время существует еще одно обязательное условие — обеспечение сохранности груза, а ответственность за это и за конфиденциальность будет нести руководитель субъекта хозяйствования.

К охране каждой перевозки должны быть привлечены государственные охранные компании, а при перевозке лекарства из каннабиса, количество действующего вещества которых превышает 10 литров (килограммов) — авто должно быть оборудовано спутниковыми системами контроля, чтобы идентифицировать и устанавливать местонахождение.

А перевозить меньшее количество лекарственных средств в городе или области можно будет без привлечения охранной компании, вопрос охраны груза должен обеспечить руководитель предприятия.

В Минздраве отметили, что груз можно перевозить только автомобильным или воздушным транспортом. Использование для этого почты или железнодорожного транспорта запрещено. Сопровождение должно осуществлять уполномоченное лицо, которое назначено руководителем предприятия.

Факт получения груза подтвердить товарно-транспортная накладная с указанием номера автомобиля. Уполномоченное лицо будет вести учет перевозимого груза с указанием в специальном журнале.

"Таким образом, обновленный Порядок будет гарантировать безопасную и контролируемую перевозку медицинского каннабиса по территории Украины", — подытожили в министерстве.