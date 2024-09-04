Кабмін визначив правила перевезення медичного канабісу

Медичний канабіс. Ілюстративне фото: inventure

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Зокрема, в документі визначили правила транспортування країною медичного канабісу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Правила перевезення медичного канабісу

За новими правилами, перевозити медичний канабіс зможуть суб’єкти господарювання усіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії. Здійснювати таке переміщення можна буде на замовлення або самим суб’єктам господарювання.

Водночас існує ще одна обов’язкова умова — це забезпечення схоронності вантажу, а відповідальність за це та за конфіденційність нестиме керівник суб’єкта господарювання.

До охорони кожного перевезення мають бути залучені державні охоронні компанії, а при перевезенні ліків з канабісу, кількість діючої речовини яких перевищує 10 літрів (кілограмів) — авто має бути обладнане супутниковими системами контролю, щоб ідентифікувати та встановлювати місцеперебування.

А перевозити меншу кількість лікарських засобів в місті чи області можна буде без залучення охоронної компанії, питання охорони вантажу має забезпечити керівник суб’єкта господарювання.

У МОЗ наголосили, що вантаж можна перевозити лише автомобільним або повітряним транспортом. Використання для цього пошти або залізничного транспорту — заборонено. Супровід має здійснювати уповноважена особа, яка призначена керівником суб’єкта господарювання.

Факт отримання вантажу має підтвердити товарно-транспортна накладна із зазначенням номера автомобіля. Уповноважена особа вестиме облік перевезеного вантажу із зазначенням у спеціальному журналі.

"Таким чином, оновлений Порядок гарантуватиме безпечне і контрольоване перевезення медичного канабісу територією України", — підсумували у міністерстві.