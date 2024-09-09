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В Украине зафиксировано рекордное количество погибших из-за применения кассетных снарядов

9 сентября 2024 21:49
Дмитрий Галушка - Редактор
Более тысячи человек погибли в Украине из-за кассетных снарядов
Кассетные снаряды в Украине. Фото: Слово и дело
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине второй год подряд фиксируют наибольшее в мире количество погибших в результате нанесения ударов кассетными боеприпасами. Всего в результате использования этих снарядов потеряли жизнь более тысячи украинцев.

Об этом идет речь в отчете правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

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Авторы отчета отмечают, что за 2023 год в девяти странах мира было зафиксировано 219 погибших от кассетных боеприпасов или их остатков. Второй год подряд наибольшее количество жертв от использования этой разновидности боеприпасов по всему миру приходится на Украину.

Согласно собранной HRW информации, с начала полномасштабной российской агрессии в Украине было зафиксировано 1023 жертвы от кассетных боеприпасов, в частности, 980 погибших непосредственно от боеприпасов и еще 43 — от их остатков.

В то же время, в HRW признали, что обнародованные в отчете данные могут быть неточными, поскольку некоторые жертвы от многочисленных случаев использования кассетных боеприпасов в Украине в прошлом году могли остаться незафиксированными.

Так, в Украине в прошлом году было зарегистрировано более 50 атак кассетными боеприпасами. Число погибших в результате этих действий остается неизвестным.

Кроме того, 93% жертв от этих боеприпасов, которые удалось зарегистрировать во время сбора данных, были гражданскими лицами. Дети составили 47% погибших и раненых.

HRW отмечает, что как Россия, так и Украина в течение 2023 и первой половины 2024 продолжали использовать кассетные боеприпасы. При этом войска РФ применяли эти боеприпасы по густонаселенным городским районам.

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