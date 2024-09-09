Більше тисячі людей загинуло в Україні через касетні снаряди

Касетні снаряди в Україні. Фото: Слово і діло

В Україні другий рік поспіль фіксують найбільшу в світі кількість загиблих внаслідок завдання ударів касетними боєприпасами. Загалом внаслідок використання цих снарядів втратили життя більше тисячі українців.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

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Автори звіту зазначають, що протягом 2023 року в дев’яти країнах світу було зафіксовано 219 загиблих від касетних боєприпасів або їх залишків. Другий рік поспіль найбільша кількість жертв від використання цього різновиду боєприпасів у всьому світі припадає на Україну.

Згідно з зібраною HRW інформацією, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загалом було зафіксовано 1023 жертви від касетних боєприпасів, зокрема, 980 загиблих безпосередньо від боєприпасів і ще 43 — від їх залишків.

Водночас в HRW визнали, що оприлюднені у звіті дані можуть бути неточними, оскільки деякі жертви від численних випадків використання касетних боєприпасів в Україні у минулому році могли залишитися незафіксовані.

Так, в Україні минулого року було зареєстровано понад 50 атак касетними боєприпасами. Кільність загиблих внаслідок цих дій лишається невідомою.

Окрім того, що 93% жертв від цих боєприпасів, які вдалося зареєструвати під час збору даних, були цивільними особами. Діти становили 47% загиблих і поранених.

HRW зауважує, що як Росія, так і Україна протягом 2023 року та першої половини 2024 року продовжували використовувати касетні боєприпаси. При цьому війська РФ застосовували ці боєприпаси по густонаселених міських районах.