В Украине применили экстренные отключения

В Украине ввели экстренные отключения электроэнергии
26 августа 2024 09:49
Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE
Россия утром в понедельник, 26 августа, совершила массированную атаку по территории Украины. В результате в областях применяются экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
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"Укрэнерго дал распоряжение ввести экстренные отключения света", — говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики, которые были заранее спрогнозированы, — не действуют. В настоящее время энергетики по всей стране работают круглосуточно, чтобы вернуть украинцам электроэнергию.
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