В Украине применили экстренные отключения

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

Россия утром в понедельник, 26 августа, совершила массированную атаку по территории Украины. В результате в областях применяются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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"Укрэнерго дал распоряжение ввести экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики, которые были заранее спрогнозированы, — не действуют. В настоящее время энергетики по всей стране работают круглосуточно, чтобы вернуть украинцам электроэнергию.