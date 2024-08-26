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В Украине ввели экстренные отключения электроэнергии

26 августа 2024 09:49
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине применили экстренные отключения
Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия утром в понедельник, 26 августа, совершила массированную атаку по территории Украины. В результате в областях применяются экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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"Укрэнерго дал распоряжение ввести экстренные отключения света", — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики, которые были заранее спрогнозированы, — не действуют. В настоящее время энергетики по всей стране работают круглосуточно, чтобы вернуть украинцам электроэнергию.

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Скриншот поста ДТЭК

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10:31 Российские ракеты долетели до Закарпатья — в ОВА показали видео ликвидации вражеской цели

10:29 Укрзализныця сообщает об обесточивании и задержках некоторых поездов в разных регионах

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