В Україні застосували екстрені відключення

В Україні запровадили екстрені відключення електроенергії
26 серпня 2024 09:49
Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Росія вранці у понеділок, 26 серпня, здійснила масовану атаку по території України. Внаслідок цього в областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
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"Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла", — йдеться у повідомленні.
У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень графіки, які були спрогнозовані заздалегідь, — не діють. Наразі енергетики по всій країні працюють цілодобово, аби повернути українцям електроенергію.
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