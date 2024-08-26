В Україні застосували екстрені відключення

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Росія вранці у понеділок, 26 серпня, здійснила масовану атаку по території України. Внаслідок цього в областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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"Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень графіки, які були спрогнозовані заздалегідь, — не діють. Наразі енергетики по всій країні працюють цілодобово, аби повернути українцям електроенергію.