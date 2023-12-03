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В Украине запустили реестр педофилов — кто будет иметь доступ

3 декабря 2023 02:54
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине запустили реестр педофилов — кто будет иметь доступ
Девушка стала жертвой насилия. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине полноценно запустили "реестр педофилов ". Теперь получить сведения относительно тех лиц, которые будут внесены в реестр, станет легче.

Об этом рассказала заместитель начальника Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию ОГП Олеся Волошина в эфире телемарафона.

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"Сведения о тех лицах, которые будут внесены в реестр, смогут получить руководители фактически любых учреждений, работающих с детьми — медицинские, учебные, заведения социального характера, лечебные учреждения. Они могут получить эти данные, прежде чем будут принимать решения относительно конкретных лиц на занятие той или иной должности" , — рассказала она.

Также, по ее словам, лица, сведения которых содержатся в реестре, не будут иметь права работать с детьми.

Напомним, во Львове прокуроры Франковской областной прокуратуры признали виновным 37-летнего львовянина в хранении и распространении детской порнографии. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Добавим, Лозовский горрайонный суд Харьковской области признал мужчину виновным в деле о сексуальном преступлении в отношении двух несовершеннолетних девочек, однако освободил от отбывания наказания. Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции.

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