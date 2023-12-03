В Україні запустили реєстр педофілів — хто матиме доступ

Дівчина стала жервою насилля. Фото: російські ЗМІ

В Україні повноцінно запустили "реєстр педофілів". Відтепер отримати відомості щодо тих осіб, які будуть внесені до реєстру, стане легше.

Про це розповіла заступниця начальника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству ОГП Олеся Волошина в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Щодо передбачає "реєстр педофілів"

"Відомості щодо тих осіб, які будуть внесені до реєстру, зможуть отримати керівники фактично будь-яких закладів, які працюють з дітьми – медичні, навчальні, заклади соціального характеру, лікувальні установи. Вони можуть отримати ці дані, перед тим, як будуть приймати рішенні щодо конкретних осіб на заняття тієї чи іншої посади", — розповіла вона.

Також, за її словами, особи, відомості якихмістяться у рреєстрі, не матимуть права працювати з дітьми.

Нагадаємо, у Львові прокурори Франківської обласної прокуратури визнали винним 37-річного львів’янина в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Чоловіку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Додамо, Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав чоловіка винним у справі про сексуальний злочин стосовно двох неповнолітніх дівчаток, проте звільнив від відбування покарання. Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.