В Украине осудили оккупантов, которые признались в фосфорных атаках РФ
Благодаря Службе безопасности Украины тюремные сроки получили двое российских оккупантов. Они признались в "фосфорных" атаках РФ на Украину.
Об этом сообщает СБУ.
Осуждение оккупантов
"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще двое вражеских приспешников, которые вступили в оккупационные группировки РФ и воевали против Сил обороны на восточном фронте", — говорится в сообщении.
Украинские военные взяли обоих захватчиков в плен во время контрнаступательных операций ВСУ под Бахмутом.
В ходе досудебного расследования оккупанты предоставили свидетельства о военных преступлениях РФ на востоке Украины.
В СБУ рассказали, что среди них:
- использование запрещенных фосфорных бомб против гражданской инфраструктуры города Попасная в Луганской области;
- разграбление Мироновской ТЭС и частных домов в Донецкой области.
Суд назначил одному из оккупантов 10 лет тюрьмы, а другой — проведет за решеткой 15 лет. Решение было принято, учитывая сотрудничество со следствием.
"По данным следствия, один из осужденных воевал против Украины еще с 2014 года. Тогда он, житель Луганской области, присоединился к террористическим группировкам российского боевика Козицына и обстреливал позиции АТО в районе Светлодарской дуги", — говорится в сообщении.
После начала полномасштабного вторжения России оккупант вступил в 85-ю отдельную мотострелковую бригаду врага. Он участвовал в боях в районе Бахмута, в том числе для сдерживания украинского контрнаступления вблизи поселка Клещеевка.
Еще одним осужденным является житель Луганской области, который в феврале 2022 года "мобилизовался" в шестой мотострелковый "казачий" полк второго армейского корпуса РФ.
В СБУ сообщили, что после зачисления к оккупантам их приспешник прошел на полигоне тактическую и огневую подготовку для ведения штурмовых действий в условиях городской инфраструктуры.
Впоследствии фигуранта "отправили" на Бахмутское направление, где он обстреливал боевые позиции украинских войск неподалеку от поселка Курдюмовка.
Напомним, суд признал виновным агента ФСБ, готовившего диверсии против украинских летчиков и спецназовцев. Мужчина проведет за решеткой 15 лет.
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