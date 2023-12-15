В Украине осудили оккупантов, которые признались в фосфорных атаках РФ

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Благодаря Службе безопасности Украины тюремные сроки получили двое российских оккупантов. Они признались в "фосфорных" атаках РФ на Украину.

Об этом сообщает СБУ.

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Осуждение оккупантов

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще двое вражеских приспешников, которые вступили в оккупационные группировки РФ и воевали против Сил обороны на восточном фронте", — говорится в сообщении.

Украинские военные взяли обоих захватчиков в плен во время контрнаступательных операций ВСУ под Бахмутом.

В ходе досудебного расследования оккупанты предоставили свидетельства о военных преступлениях РФ на востоке Украины.

В СБУ рассказали, что среди них:

использование запрещенных фосфорных бомб против гражданской инфраструктуры города Попасная в Луганской области;

разграбление Мироновской ТЭС и частных домов в Донецкой области.

Суд назначил одному из оккупантов 10 лет тюрьмы, а другой — проведет за решеткой 15 лет. Решение было принято, учитывая сотрудничество со следствием.

"По данным следствия, один из осужденных воевал против Украины еще с 2014 года. Тогда он, житель Луганской области, присоединился к террористическим группировкам российского боевика Козицына и обстреливал позиции АТО в районе Светлодарской дуги", — говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения России оккупант вступил в 85-ю отдельную мотострелковую бригаду врага. Он участвовал в боях в районе Бахмута, в том числе для сдерживания украинского контрнаступления вблизи поселка Клещеевка.

Еще одним осужденным является житель Луганской области, который в феврале 2022 года "мобилизовался" в шестой мотострелковый "казачий" полк второго армейского корпуса РФ.

В СБУ сообщили, что после зачисления к оккупантам их приспешник прошел на полигоне тактическую и огневую подготовку для ведения штурмовых действий в условиях городской инфраструктуры.

Впоследствии фигуранта "отправили" на Бахмутское направление, где он обстреливал боевые позиции украинских войск неподалеку от поселка Курдюмовка.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, суд признал виновным агента ФСБ, готовившего диверсии против украинских летчиков и спецназовцев. Мужчина проведет за решеткой 15 лет.

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