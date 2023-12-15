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В Україні засудили окупантів, які зізналися у фосфорних атаках РФ

15 грудня 2023 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні засудили окупантів, які зізналися у фосфорних атаках РФ
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завдяки Службі безпеки України тюремні строки отримали двоє російських окупантів. Вони зізналися у "фосфорних" атаках РФ на Україну.

Про це повідомляє СБУ.

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"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих поплічників, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті", — йдеться у повідомленні.

Українські військові взяли обох загарбників у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом.

У ході досудового розслідування окупанти надали свідчення про воєнні злочини РФ на сході України.

У СБУ розповіли, що серед них:

  • використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна, що на Луганщині;
  • розграбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області.

Суд призначив одному з окупантів 10 років тюрми, а інший – проведе за ґратами 15 років. Рішення було прийняте, враховуючи співпрацю зі слідством.

"За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще з 2014 року. Тоді він, мешканець Луганщини, приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги", — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії окупант вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади ворога. Він брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

Ще одним засудженим є житель Луганської області, який у лютому 2022 року "мобілізувався" до шостого мотострілецького "козачого" полку другого армійського корпусу РФ.

У СБУ повідомили, що після зарахування до окупантів їхній поплічник пройшов на полігоні тактичну та вогневу підготовку для ведення штурмових дій в умовах міської інфраструктури.

Згодом фігуранта "відрядили" на Бахмутський напрямок, де він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, суд визнав винним агента ФСБ, який готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців. Чоловік проведе за ґратами 15 років. 

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала хористу УПЦ МП, яка наводила ворожі ракети на позиції наших військових поблизу Запоріжжя. Зрадниці оголосили про підозру.

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