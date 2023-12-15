В Україні засудили окупантів, які зізналися у фосфорних атаках РФ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Завдяки Службі безпеки України тюремні строки отримали двоє російських окупантів. Вони зізналися у "фосфорних" атаках РФ на Україну.

Про це повідомляє СБУ.

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"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих поплічників, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті", — йдеться у повідомленні.

Українські військові взяли обох загарбників у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом.

У ході досудового розслідування окупанти надали свідчення про воєнні злочини РФ на сході України.

У СБУ розповіли, що серед них:

використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна, що на Луганщині;

розграбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області.

Суд призначив одному з окупантів 10 років тюрми, а інший – проведе за ґратами 15 років. Рішення було прийняте, враховуючи співпрацю зі слідством.

"За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще з 2014 року. Тоді він, мешканець Луганщини, приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги", — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії окупант вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади ворога. Він брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

Ще одним засудженим є житель Луганської області, який у лютому 2022 року "мобілізувався" до шостого мотострілецького "козачого" полку другого армійського корпусу РФ.

У СБУ повідомили, що після зарахування до окупантів їхній поплічник пройшов на полігоні тактичну та вогневу підготовку для ведення штурмових дій в умовах міської інфраструктури.

Згодом фігуранта "відрядили" на Бахмутський напрямок, де він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, суд визнав винним агента ФСБ, який готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців. Чоловік проведе за ґратами 15 років.

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