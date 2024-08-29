В Украине задержаны две группы поджигателей автомобилей ВСУ

Задержание поджигателей. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержали две группы людей, которые за деньги работали в Россию. Их задачей было поджигать автомобили ВСУ в Запорожье и Кропивницком.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 29 августа.

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В Украине задержали две группы поджигателей

Правоохранители задержали "на горячем" еще четырех приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в Запорожье и Кропивницком. В первую очередь врага интересовали служебные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на объектах "Укрзализныци".

"Для совершения поджогов кафиры дистанционно сформировали две группы поджигателей, в которые входили трое несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Участники группировки за деньги сначала подыскивали потенциальные цели, а затем пытались уничтожить их с помощью воспламеняющихся смесей. Каждый поджог они снимали на видео, которое россияне планировали использовать для фейков о якобы наличии "антиукраинского подполья".

Задержан поджигатель. Фото: СБУ

Так, в Запорожье двое местных подожгли несколько военных пикапов ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых заданий на фронте. Затем они получили новую задачу — уничтожить релейные шкафы сигнальных установок "Укрзализныци", чтобы нарушить логистику Сил обороны на юге Украины.

В Кропивницком правоохранители задержали 41-летнего бывшего инженера и его пасынка, пытавшихся сжечь два военных автомобиля, в том числе микроавтобус, который привлекался для перевозки личного состава ВСУ.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении, они находятся под стражей. Приспешникам врага грозит до восьми лет тюрьмы.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ