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В Україні затримали дві групи осіб, які на замовлення росіян підпалювали авто ЗСУ

29 серпня 2024 14:05
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні затримали дві групи паліїв автомобілів ЗСУ
Затримання паліїв. Фото: СБУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Служба безпеки України затримали дві групи людей, які за гроші працювали на Росію. Їхнім завданням було підпалювати автомобілі ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 29 серпня.

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Правоохоронці затримали "на гарячому" ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які здійснювали підпали у Запоріжжі та Кропивницькому. Насамперед ворога цікавили службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах "Укрзалізниці".

"Для вчинення підпалів окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входило троє неповнолітніх", — йдеться у повідомленні.

Учасники угруповання за гроші спочатку підшукували потенційні цілі, а потім намагалися знищити їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Кожний підпал вони знімали на відео, яке росіяни планували використати для фейків про нібито наявність "антиукраїнського підпілля".

Група осіб підпалювала авто ЗСУ в Кропивницькому
Затриманий палій. Фото: СБУ

Так, у Запоріжжі двоє місцевих підпалили декілька військових пікапів ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Потім вони отримали нове завдання — знищити релейні шафи сигнальних установок "Укрзалізниці", аби порушити логістику Сил оборони на півдні України.

У Кропивницькому правоохоронці затримали 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них — мікроавтобус, який залучався для перевезення особового складу ЗСУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою. Поплічникам ворога загрожує до восьми років тюрми.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

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