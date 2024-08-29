В Україні затримали дві групи паліїв автомобілів ЗСУ

В Україні затримали дві групи осіб, які на замовлення росіян підпалювали авто ЗСУ
Служба безпеки України затримали дві групи людей, які за гроші працювали на Росію. Їхнім завданням було підпалювати автомобілі ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 29 серпня.
В Україні затримали дві групи паліїв
Правоохоронці затримали "на гарячому" ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які здійснювали підпали у Запоріжжі та Кропивницькому. Насамперед ворога цікавили службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах "Укрзалізниці".
"Для вчинення підпалів окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входило троє неповнолітніх", — йдеться у повідомленні.
Учасники угруповання за гроші спочатку підшукували потенційні цілі, а потім намагалися знищити їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Кожний підпал вони знімали на відео, яке росіяни планували використати для фейків про нібито наявність "антиукраїнського підпілля".
Так, у Запоріжжі двоє місцевих підпалили декілька військових пікапів ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Потім вони отримали нове завдання — знищити релейні шафи сигнальних установок "Укрзалізниці", аби порушити логістику Сил оборони на півдні України.
У Кропивницькому правоохоронці затримали 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них — мікроавтобус, який залучався для перевезення особового складу ЗСУ.
Наразі затриманим повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою. Поплічникам ворога загрожує до восьми років тюрми.
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