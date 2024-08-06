В Украине зафиксировано 36 случаев ботулизма - Госпродпотребслужба прокомментировала ситуация

В Украине увеличилось количество случаев ботулизма из-за некачественной "гуманитарки"
В Украине в течение первого полугодия 2024 года было зарегистрировано 36 случаев ботулизма, в результате которого пострадали 42 человека. В ряде областей были зафиксированы летальные случаи.
Об этом сообщил глава Госпродслужбы Сергей Ткачук во время брифинга в Медиацентре.
Случаи ботулизма в Украине
"За первое полугодие 2024 года в Украине было зарегистрировано 36 случаев ботулизма с 42 пострадавшими от этой болезни", — рассказал Ткачук.
Он также рассказал, что летальные случаи были зарегистрированы в Запорожской, Киевской и Тернопольской областях.
Следует отметить, что за первое полугодие 2023 года таких случаев насчитывалось 31, а пострадавших было 37. То есть в количестве пострадавших — на 5 человек больше.
"Это не столь существенный рост, он не критический", — успокоил Ткачук.
Что вызывает заболевание
Ткачук пояснил, что в некоторых случаях причиной заболевания является получение граждан просроченной гуманитарной помощи.
"Иногда, к сожалению, констатируем тот факт, что у нас присутствует гуманитарная помощь, срок годности которой просрочен. Гражданам, которые ее получают, стоит на это обращать внимание", — рассказал глава Госпродпотребслужбы.
Он добавил, что было установлено, что рыбными консервами в разных регионах, но из одной партии гуманитарной помощи были отравления.
По информации чиновника, это произошло в Житомирской и Николаевской области.
Ткачук отметил, что такая проблема связана с упразднением государственного контроля импорта, в том числе гуманитарной помощи.
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