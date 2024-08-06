В Украине зафиксировано 36 случаев ботулизма - Госпродпотребслужба прокомментировала ситуация

Люди в больнице. Фото: УНИАН

В Украине в течение первого полугодия 2024 года было зарегистрировано 36 случаев ботулизма, в результате которого пострадали 42 человека. В ряде областей были зафиксированы летальные случаи.

Об этом сообщил глава Госпродслужбы Сергей Ткачук во время брифинга в Медиацентре.

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Случаи ботулизма в Украине

"За первое полугодие 2024 года в Украине было зарегистрировано 36 случаев ботулизма с 42 пострадавшими от этой болезни", — рассказал Ткачук.

Он также рассказал, что летальные случаи были зарегистрированы в Запорожской, Киевской и Тернопольской областях.

Следует отметить, что за первое полугодие 2023 года таких случаев насчитывалось 31, а пострадавших было 37. То есть в количестве пострадавших — на 5 человек больше.

"Это не столь существенный рост, он не критический", — успокоил Ткачук.

Сергей Ткачук комментирует ситуацию с ботулизмом. Фото: Медиацентр Украины

Что вызывает заболевание

Ткачук пояснил, что в некоторых случаях причиной заболевания является получение граждан просроченной гуманитарной помощи.

"Иногда, к сожалению, констатируем тот факт, что у нас присутствует гуманитарная помощь, срок годности которой просрочен. Гражданам, которые ее получают, стоит на это обращать внимание", — рассказал глава Госпродпотребслужбы.

Он добавил, что было установлено, что рыбными консервами в разных регионах, но из одной партии гуманитарной помощи были отравления.

По информации чиновника, это произошло в Житомирской и Николаевской области.

Ткачук отметил, что такая проблема связана с упразднением государственного контроля импорта, в том числе гуманитарной помощи.