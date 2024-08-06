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В Україні збільшилася кількість випадків ботулізму через неякісну "гуманітарку"

6 серпня 2024 18:54
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
В Україні зафіксовано 36 випадків ботулізму — Держпродспоживслужба прокоментувала ситуація
Люди в лікарні. Фото: УНІАН
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні протягом першого півріччя 2024 року було зареєстровано 36 випадків ботулізму, внаслідок якого постраждали 42 особи. В низці областей було зафіксовано летальні випадки.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук під час брифінгу в Медіацентрі.

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"За перше півріччя 2024 року в Україні було зареєстровано 36 випадків ботулізму з 42 особами, які постраждали від цієї хвороби", — розповів Ткачук.

Він також розповів, що летальні випадки були зареєстровані в Запорізькій, Київській та Тернопільській областях.

Варто зазначити, що за перше півріччя 2023 року таких випадків нараховувалось 31, а постраждалих було 37. Тобто в кількості постраждалих — на 5 осіб більше.

"Це не настільки суттєвий ріст, він не критичний", — заспокоїв Ткачук.

ботулізм
Сергій Ткачук коментує ситуацію з ботулізмом. Фото: Медіацентр України

Що викликає захворювання

Ткачук пояснив, що в деяких випадках причиною захворювання є отримання громадянами простроченої гуманітарної допомоги.

"Інколи, на жаль, констатуємо той факт, що в нас присутня гуманітарна допомога, термін придатності якої прострочений. Громадянам, які її отримують, варто на це звертати увагу", — розповів голова Держпродспоживслужби.

Він додав, що було встановлено, що рибними консервами, в різних регіонах, але з однієї партії гуманітарної допомоги були отруєння.

За інформацією чиновника, це сталося у Житомирській та Миколаївській області.

Ткачук зазначив, що така проблема пов’язана зі скасуванням державного контролю імпорту, в тому числі гуманітарної допомоги.

Сергій Ткачук
Сергій Ткачук розповідає про ботулізм. Фото: Медіацентр України

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