В Украине обесточены более 2 тысяч населенных пунктов — где самая сложная ситуация

Сломанная электроопора в результате непогоды в Одесской области. Фото: соцсети

Из-за непогоды в Украине обесточены 2046 населенных пунктов. Кроме того, россияне атаковали ночью ТЭС в восточном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Самая сложная ситуация с электроснабжением в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Кировоградской областях.

В Укрэнерго рассказали, что уже удалось заживить три высоковольтных воздушных линии 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены непогодой.

Однако отключенными из-за погодных условий остаются четыре высоковольтные воздушные линии 330 кВ. А шквальный ветер и мокрый снег усложняют проведение аварийно-восстановительных работ.

Из-за сложных погодных условий обесточено в общей сложности 2 046 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

Кроме того, ночью враг атаковал ТЭС в восточном регионе — она работает, но обесточен город рядом.

Также без света остается 530 населенных пунктов из-за боевых действий и других причин. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Скриншот поста Укрэнерго

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, что в Одесской области после продолжительной снежной непогоды без света остаются почти 150 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.

Кроме того, в Киеве непогода повредила полотнище самого большого флага страны. Сейчас его снимают с флагштока и поднимут новый, как только позволят погодные условия.