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В Україні знеструмлені понад 2 тисячі населених пунктів — де найскладніша ситуація

27 листопада 2023 12:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні знеструмлені понад 2 тисячі населених пунктів — де найскладніша ситуація
Зламана електроопора внаслідок негоди на Одещині. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Через негоду в Україні знеструмлено 2 046 населених пунктів. Крім того, росіяни атакували вночі ТЕС у східному регіоні. 

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Так, найскладніша ситуація з електропостачанням в Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Кіровоградській областях.

В Укренерго розповіли, що вже вдалося заживити три високовольтні повітряні лінії 330 кВ у південному регіоні, які були пошкоджені негодою.

Проте відключеними через погодні умови залишаються чотири високовольтні повітряні лінії 330 кВ. А шквальний вітер і мокрий сніг ускладнюють проведення аварійно-відновлювальних робіт. 

Через складні погодні умови знеструмлено загалом 2 046 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській,  Чернівецькій, Чернігівській областях.

Крім того, вночі ворог атакував ТЕС у східному регіоні — вона працює, але знеструмлено місто поряд.

Також без світла залишається 530 населених пунктів через бойові дії та інші причини. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

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Скриншот допису Укренерго
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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, що в Одеській області після тривалої снігової негоди без світла залишаються майже 150 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій і трансформаторів. 

Крім того, у Києві негода пошкодила полотнище найбільшого прапора країни. Наразі, його знімають з флагштока та підіймуть новий, як тільки дозволять погодні умови. 

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