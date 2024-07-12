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В Украине выросло количество добровольцев — открыт 27-й рекрутинговый центр

12 июля 2024 16:30
Валерия Барановская - редактор
Рекрутинг в ВСУ — в Украине открылся 27 центр
Рекрутинговый центр в Ивано-Франковске. Фото: Укринформ
Валерия Барановская - редактор

В Одессе открыли 27-й рекрутинговый центр украинской армии. Сейчас уже более 10 тысяч украинцев обратились в рекрутинговые центры за консультациями.

Об этом сообщил уполномоченный представитель МОУ по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 12 июля.

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В пятницу, 12 июля, в Украине открыли 27 рекрутинговый центр украинской армии. Он находится в Одессе.

"Мы активно открываем рекрутинговые центры в разных регионах Украины. Сейчас на разных этапах готовности есть еще около девяти центров. В наших планах — быть представленными во всех регионах Украины — в областных центрах, а также в больших городах", — отметил Бежевец.

Рекрутинговые центры предоставляют информационно-консультативные услуги и помощь в поступлении в конкретную воинскую часть. Количество добровольцев растет, и центры помогают людям найти свое место в армии.

"Это возможность помочь людям работать, оформиться и найти конкретную воинскую часть на определенную должность", — добавил чиновник.

По словам представителя МОУ, на сегодняшний день уже более 10 тысяч человек обратились в рекрутинговые центры за консультациями. Более трех тысяч человек находятся в процессе подбора вакансии, а около тысячи человек уже оформились, служат или учатся.

Напомним, в Киевской области открылся второй центр рекрутинга. В центре более 10 тысяч вакансий в различных подразделениях Сил обороны.

Ранее мы писали, что украинским мужчинам в Европе хотят предложить присоединиться к рядам ВСУ из-за рекрутинга. Набор может быть организован в нескольких крупных городах.       

Одесса война армия война в Украине добровольцы Рекрутинг военная служба

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