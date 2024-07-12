Рекрутинг до ЗСУ — в Україні відкрився 27 центр

Рекрутинговий центр в Одесі. Фото: Укрінформ

В Одесі відкрили 27-й рекрутинговий центр української армії. Наразі вже понад 10 тисяч українців звернулися до рекрутингових центрів за консультаціями.

Про це повідомив уповноважений представник МОУ з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю, 12 липня.

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У п'ятницю, 12 липня, в Україні відкрили 27-й рекрутинговий центр української армії. Він знаходиться в Одесі.

"Ми активно відкриваємо рекрутингові центри в різних регіонах України. Зараз на різних етапах готовності є ще близько дев'яти центрів. У наших планах – бути представленими у всіх регіонах України — в обласних центрах, а також у великих містах", — зазначив Бежевець.

Рекрутингові центри надають інформаційно-консультативні послуги та допомогу щодо вступу до конкретної військової частини. Кількість добровольців наразі зростає, і центри допомагають людям знайти своє місце в армії.

"Це можливість допомогти людям працювати, оформитися і знайти конкретну військову частину на певну посаду", — додав посадовець.

За словами представника МОУ, на сьогодні вже понад 10 тисяч осіб звернулися до рекрутингових центрів за консультаціями. Більше трьох тисяч людей наразі знаходяться в процесі підбору вакансії, а близько тисячі осіб вже оформилися, служать або навчаються.

Нагадаємо, в Київській області відкрився другий рекрутинговий центр. У центрі є більше 10 тисяч вакансій у різних підрозділах Сил оборони.

Раніше ми писали, що українським чоловікам в Європі хочуть запропонувати долучитися до лав ЗСУ через рекрутинг. Набір можуть організувати в кількох великих містах.