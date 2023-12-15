В Украине выросло количество IT-специалистов, выезжающих за границу, — исследование

Работа IT-специалистом. Фото: osvitoria

Количество выезжающих за границу украинских специалистов сферы IT за год возросло до 65 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные исследования IT Research Ukraine 2023 года.

Об этом пишет dev.ua.

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Как отмечается в исследовании, за последний год возросло количество украинских IT-специалистов на 6% — сейчас их насчитывается 307,6 тыс., из них живут в Украине — 242 тыс.

А количество украинцев в этой отрасли за границей выросло за год на 20% — до 65 тыс. В прошлом году их насчитывалось 55-57 тыс. человек.

В то же время, легализоваться за пределами Украины планируют только 14% украинских ИТ-специалистов, а 0,8% — уже это сделали.

По результатам исследования, 59,5% специалистов хотят жить в Украине, что на 2,5% больше по сравнению с 2022 годом. А около 4% (9-11 тыс.) — планируют переехать в другую страну уже в этом году или в начале следующего.

Напомним, что в Украине существенно изменились доходы программистов в 2023 году. В среднем заработная плата работников IT-сферы выросла на 270 долларов.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году должна повыситься заработная плата. Большинство работодателей готовы обновить размер оплаты труда.