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В Украине выросло количество IT-специалистов, выезжающих за границу, — исследование

15 декабря 2023 08:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине выросло количество IT-специалистов, выезжающих за границу, — исследование
Работа IT-специалистом. Фото: osvitoria
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Количество выезжающих за границу украинских специалистов сферы IT за год возросло до 65 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные исследования IT Research Ukraine 2023 года.

Об этом пишет dev.ua.

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Как отмечается в исследовании, за последний год возросло количество украинских IT-специалистов на 6% — сейчас их насчитывается 307,6 тыс., из них живут в Украине — 242 тыс.

А количество украинцев в этой отрасли за границей выросло за год на 20% — до 65 тыс. В прошлом году их насчитывалось 55-57 тыс. человек.

В то же время, легализоваться за пределами Украины планируют только 14% украинских ИТ-специалистов, а 0,8% — уже это сделали.

По результатам исследования, 59,5% специалистов хотят жить в Украине, что на 2,5% больше по сравнению с 2022 годом. А около 4% (9-11 тыс.) — планируют переехать в другую страну уже в этом году или в начале следующего.

Напомним, что в Украине существенно изменились доходы программистов в 2023 году. В среднем заработная плата работников IT-сферы выросла на 270 долларов.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году должна повыситься заработная плата. Большинство работодателей готовы обновить размер оплаты труда.

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