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В Україні зросла кількість IT-фахівців, що виїжджають за кордон, — дослідження

15 грудня 2023 08:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні зросла кількість IT-фахівців, що виїжджають за кордон, — дослідження
Робота IT-фахівцем. Фото: osvitoria
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кількість українських фахівців сфери IT, що виїжджають за кордон, за рік зросла до 65 тис. людей. Про це свідчать дані дослідження IT Research Ukraine 2023.

Про це пише dev.ua.

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IT-фахівці виїжджають за кордон

Як зазначається у дослідженні, протягом останнього року зросла кількість українських IT-спеціалістів на 6% — зараз їх налічується 307,6 тис., з них живуть в Україні — 242 тис.

А кількість українців в цій галузі за кордоном зросла за рік на 20% — до 65 тис. Минулого року їх налічувалося 55-57 тис. осіб.

Водночас легалізуватися за межами України планують лише 14% українських ІТ-фахівців, а 0,8% — вже це зробили.

За результатами дослідження, 59,5% спеціалістів хочуть жити в Україні, що на 2,5% більше у порівнянні з 2022 роком. А близько 4% (9-11 тис.) — планують переїхати в іншу країну вже цього року або ж на початку наступного.

Нагадаємо, що в Україні суттєво змінились доходи програмістів у 2023 році. У середньому заробітна плата працівників IT-сфери зросла на 270 доларів.

Також ми писали, що В Україні у 2024 році має підвищитися заробітна плата. Більшість роботодавців готові оновити розмір оплати праці.

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