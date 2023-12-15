В Україні зросла кількість IT-фахівців, що виїжджають за кордон, — дослідження

Робота IT-фахівцем. Фото: osvitoria

Кількість українських фахівців сфери IT, що виїжджають за кордон, за рік зросла до 65 тис. людей. Про це свідчать дані дослідження IT Research Ukraine 2023.

Про це пише dev.ua.

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IT-фахівці виїжджають за кордон

Як зазначається у дослідженні, протягом останнього року зросла кількість українських IT-спеціалістів на 6% — зараз їх налічується 307,6 тис., з них живуть в Україні — 242 тис.

А кількість українців в цій галузі за кордоном зросла за рік на 20% — до 65 тис. Минулого року їх налічувалося 55-57 тис. осіб.

Водночас легалізуватися за межами України планують лише 14% українських ІТ-фахівців, а 0,8% — вже це зробили.

За результатами дослідження, 59,5% спеціалістів хочуть жити в Україні, що на 2,5% більше у порівнянні з 2022 роком. А близько 4% (9-11 тис.) — планують переїхати в іншу країну вже цього року або ж на початку наступного.

Нагадаємо, що в Україні суттєво змінились доходи програмістів у 2023 році. У середньому заробітна плата працівників IT-сфери зросла на 270 доларів.

Також ми писали, що В Україні у 2024 році має підвищитися заробітна плата. Більшість роботодавців готові оновити розмір оплати праці.