Ракетная атака на Украину 8 июля - в МВД сообщили о пострадавших

Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по Украине 8 июля. Фото: ГСЧС Украины

Захватчики 8 июля совершили массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет разного типа. Сейчас известно о 36 погибших украинцах, еще 140 человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в понедельник, 8 июля.

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Враг нанес массированный ракетный удар по Украине в понедельник, 8 июля. Россияне атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В результате обстрелов в Украине погибли 36 человек в Киеве и Днепропетровской области.

Также многие украинцы получили ранения — всего 140 человек. МВД Украины сообщает о 74 пострадавших в столице, еще двоих в Киевской области и 64 человека в Днепропетровской области.

Сообщение руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Фото: скриншот

Что касается спасенных граждан, в Киеве эта цифра насчитывает 11 человек, а в Днепропетровской области еще 8 человек — вместе 19 человек.

Сообщение МВД Украины о пострадавших в Украине по состоянию на 19:01. Фото: скриншот

Напомним, в течение утра 8 июля враг обстреливал города по всей Украине. В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.

Мы писали о попадании в самую большую детскую больницу Европы "Охматдет". Сотни киевлян пришли разбирать завалы и помочь пострадавшим.

Также мы сообщали, что в Киеве после удара по больнице "Охматдет" больным детям делали капельницы прямо на улице.