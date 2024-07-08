Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов — новые данные от МВД arrow

В Украине возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов — новые данные от МВД

8 июля 2024 19:57
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ракетная атака на Украину 8 июля - в МВД сообщили о пострадавших
Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по Украине 8 июля. Фото: ГСЧС Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Захватчики 8 июля совершили массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет разного типа. Сейчас известно о 36 погибших украинцах, еще 140 человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в понедельник, 8 июля.

Читайте также:

Последствия вражеского обстрела Украины

Враг нанес массированный ракетный удар по Украине в понедельник, 8 июля. Россияне атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В результате обстрелов в Украине погибли 36 человек в Киеве и Днепропетровской области.

Также многие украинцы получили ранения — всего 140 человек. МВД Украины сообщает о 74 пострадавших в столице, еще двоих в Киевской области и 64 человека в Днепропетровской области.

В Украине возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов — новые данные от МВД - фото 1
Сообщение руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Фото: скриншот

Что касается спасенных граждан, в Киеве эта цифра насчитывает 11 человек, а в Днепропетровской области еще 8 человек — вместе 19 человек.

В Украине возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов — новые данные от МВД - фото 2
Сообщение МВД Украины о пострадавших в Украине по состоянию на 19:01. Фото: скриншот

Напомним, в течение утра 8 июля враг обстреливал города по всей Украине. В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.

Мы писали о попадании в самую большую детскую больницу Европы "Охматдет". Сотни киевлян пришли разбирать завалы и помочь пострадавшим.

Также мы сообщали, что в Киеве после удара по больнице "Охматдет" больным детям делали капельницы прямо на улице.

Киев война Украина Днепропетровская область спасатели война в Украине Россия жертвы ранение ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев