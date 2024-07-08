Ракетная атака на Украину 8 июля - в МВД сообщили о пострадавших

В Украине возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов — новые данные от МВД
Захватчики 8 июля совершили массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет разного типа. Сейчас известно о 36 погибших украинцах, еще 140 человек получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в понедельник, 8 июля.
Последствия вражеского обстрела Украины
Враг нанес массированный ракетный удар по Украине в понедельник, 8 июля. Россияне атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В результате обстрелов в Украине погибли 36 человек в Киеве и Днепропетровской области.
Также многие украинцы получили ранения — всего 140 человек. МВД Украины сообщает о 74 пострадавших в столице, еще двоих в Киевской области и 64 человека в Днепропетровской области.
Что касается спасенных граждан, в Киеве эта цифра насчитывает 11 человек, а в Днепропетровской области еще 8 человек — вместе 19 человек.
Напомним, в течение утра 8 июля враг обстреливал города по всей Украине. В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.
Мы писали о попадании в самую большую детскую больницу Европы "Охматдет". Сотни киевлян пришли разбирать завалы и помочь пострадавшим.
Также мы сообщали, что в Киеве после удара по больнице "Охматдет" больным детям делали капельницы прямо на улице.
Читайте Новини.LIVE!