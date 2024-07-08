Ракетна атака на Україну 8 липня — у МВС повідомили про постраждалих

В Україні зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу — нові дані від МВС
Загарбники 8 липня здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різного типу. Наразі відомо про 36 загиблих українців, ще 140 осіб зазнали поранень.
Про це повідомила пресслужба МВС України у понеділок, 8 липня.
Наслідки ворожого обстрілу України
Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні у понеділок, 8 липня. Росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
Внаслідок обстрілів в Україні загинули 36 осіб у Києві та Дніпропетровській області.
Також чимало українців отримали поранення — загалом 140 осіб. МВС України повідомляє про 74 постраждалих у столиці, ще двох у Київській області та 64 особи у Дніпропетровській області.
Що стосується врятованих громадян — у Києві ця цифра налічує 11 осіб, а у Дніпропетровській області ще 8 людей — разом 19 осіб.
Нагадаємо, впродовж ранку 8 липня ворог обстрілював міста по всій Україні. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.
Ми писали про влучання у найбільшу дитячу лікарню Європи "Охматдит". Сотні киян прийшли розбирати завали та допомогти постраждалим.
Також ми повідомляли, що у Києві після удару по лікарні "Охматдит" хворим дітям робили крапельниці просто на вулиці.
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