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В украинских школах с сентября вводят "уроки счастья" — Елена Зеленская объяснила

7 июля 2024 19:27
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Уроки счастья в украинских школах начнутся с сентября — Елена Зеленская
Урок в украинской школе. Фото: Вечерний Киев
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

С нового учебного года в украинских школах вводится курс "Уроки счастья". Он будет развивать навыки заботы о ментальном здоровье.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram в воскресенье, 7 июля.

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По словам Зеленской, с сентября курс запустят в школах для учащихся в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"

Она отметила, что это адаптация американского курса по социально-эмоциональному обучению Well-Being.

"Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь", — сообщила первая леди.

Зеленская добавила, что в новом курсе речь пойдет об:

  • умении строить отношения с людьми (счастье и устойчивость неразрывно с этим связаны);
  • творчестве и умении быть творцом своей жизни;
  • "человековедении" — о понимании того, что значит быть человеком;
  • умении любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;
  • мудрости и том, как расти в ней, умении осмысливать жизнь и опыт;
  • ценности и том, как важно знать смысл жизни;
  • эмоциональной компетентности — важности эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;
  • ментальном здоровье, понимании того, как заботиться о нем.

Жена президента подчеркнула, что навыки заботы о ментальном здоровье не менее важны, чем знание математики или биологии.

"Отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей", — подытожила Зеленская.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины упростило процесс зачисления детей в учебные заведения всех уровней. Ведомство утвердило единую форму медицинской справки.

Также мы писали, что в зимний период планируется ввести ряд мероприятий по учебному процессу в школах и университетах. В частности, в зимний период обучение в школах может начинаться с 10:00.

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