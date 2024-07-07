Уроки счастья в украинских школах начнутся с сентября — Елена Зеленская

В украинских школах с сентября вводят "уроки счастья" — Елена Зеленская объяснила
С нового учебного года в украинских школах вводится курс "Уроки счастья". Он будет развивать навыки заботы о ментальном здоровье.
Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram в воскресенье, 7 июля.
Курс "Уроки счастья" в украинских школах
По словам Зеленской, с сентября курс запустят в школах для учащихся в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"
Она отметила, что это адаптация американского курса по социально-эмоциональному обучению Well-Being.
"Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь", — сообщила первая леди.
Зеленская добавила, что в новом курсе речь пойдет об:
- умении строить отношения с людьми (счастье и устойчивость неразрывно с этим связаны);
- творчестве и умении быть творцом своей жизни;
- "человековедении" — о понимании того, что значит быть человеком;
- умении любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;
- мудрости и том, как расти в ней, умении осмысливать жизнь и опыт;
- ценности и том, как важно знать смысл жизни;
- эмоциональной компетентности — важности эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;
- ментальном здоровье, понимании того, как заботиться о нем.
Жена президента подчеркнула, что навыки заботы о ментальном здоровье не менее важны, чем знание математики или биологии.
"Отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей", — подытожила Зеленская.
Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины упростило процесс зачисления детей в учебные заведения всех уровней. Ведомство утвердило единую форму медицинской справки.
Также мы писали, что в зимний период планируется ввести ряд мероприятий по учебному процессу в школах и университетах. В частности, в зимний период обучение в школах может начинаться с 10:00.
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