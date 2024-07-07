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В українських школах з вересня запроваджують "уроки щастя" — Олена Зеленська пояснила

7 липня 2024 19:27
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Уроки щастя в українських школах почнуться з вересня — Олена Зеленська
Урок в українській школі. Фото: Вечірній Київ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

З нового навчального року в українських школах запроваджують курс "Уроки щастя". Він розвиватиме навички піклування про ментальне здоров'я.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у Telegram у неділю, 7 липня.

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Курс "Уроки щастя" в українських школах

За словами Зеленської, з вересня курс запустять в школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Вона зазначила, що це адаптація американського курсу із соціально-емоційного навчання Well-Being.

"Курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", — повідомила перша леді.

Зеленська додала, що у новому курсі йтиметься про:

  • уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані);
  • творчість і вміння бути творцем свого життя;
  • "людинознавство" – про розуміння того, що означає бути людиною;
  • уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
  • мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
  • цінності й те, як важливо знати сенси життя;
  • емоційну компетентність — важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
  • ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.

Дружина президента наголосила, що навички піклування про ментальне здоров'я не менш важливі, ніж знання математики чи біології.

"Вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони, на жаль, зараз кардинально відрізняються для наших дітей", — підсумувала Зеленська.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я України спростило процес зарахування дітей до закладів освіти всіх рівнів. Відомство затвердило єдину форму медичної довідки.

Також ми писали, що у зимовий період планують запровадити низку заходів щодо навчального процесу у школах та університетах. Зокрема, у зимовий період навчання у школах може починатися з 10:00.

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