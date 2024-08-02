Украина вернула домой тела еще 250 погибших защитников

Меры возвращения тел украинских защитников домой. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела еще 250 погибших защитников. После идентификации тела военных будут переданы их родным для достойного захоронения.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными в пятницу, 2 августа.

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Возвращение тел украинских защитников домой

Отмечается, что в Украину вернули тела погибших защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и моргов на территории России.

Меры возвращения тел украинских защитников домой. Фото: t.me/Koord_shtab

Меры возвращения тел украинских защитников домой. Фото: t.me/Koord_shtab

"Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ГВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями", — говорится в сообщении.

Как известно, репатриированные тела и останки будут перевезены в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела защитников передадут их родным для достойного захоронения.

Отмечается, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Напомним, 14 июня в Украину вернули тела 254 погибших военных. Среди них были защитники, воевавшие в Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Также в Координационном штабе сообщили, что оккупанты блокируют репатриацию тел украинских военных. Российская сторона просто игнорирует все призывы Украины по возвращению героев.