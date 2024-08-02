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В Україну повернули тіла ще 250 загиблих військових

2 серпня 2024 12:33
Катерина Османська - Редактор
Україна повернула додому тіла ще 250 загиблих захисників
Заходи повернення тіл українських захисників додому. Фото: t.me/Koord_shtab
Катерина Османська - Редактор

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 250 полеглих оборонців. Після ідентифікації тіла захисників будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Про це повідомив Координаційний штаб  з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 2 серпня.

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Зазначається, що в Україну повернули тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території Росії.

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Заходи повернення тіл українських захисників додому. Фото: t.me/Koord_shtab
повернення тіл українських захисників
Заходи повернення тіл українських захисників додому. Фото: t.me/Koord_shtab

"Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть їхнім рідним для гідного поховання. 

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. 

Нагадаємо, 14 червня до України повернули тіла 254 загиблих військових. Серед них були оборонці, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. 

Також у Координаційному штабі повідомили, що окупанти блокують репатріацію тіл українських військових. Російська сторона просто ігнорує всі заклики України щодо повернення героїв.

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