В Украину вернули еще семь детей с оккупированных территорий

Дети, которых вернули с временно оккупированной территории. Фото: Save Ukraine

В Украину с временно оккупированных территорий вернули семеро детей. Речь идет о пяти парнях и двух девочках.

Об этом сообщает Save Ukraine в Facebook в среду. 24 июля.

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Возвращение детей из оккупации

Домой вернулась 12-летняя девочка, родители которой служат в Вооруженных силах Украины. Они долго искали возможность эвакуировать дочь, ведь дети военных на оккупированных территориях находятся под пристальным контролем.

Возвращение детей в Украину. Фото: Save Ukraine

"Двое братьев, 15 и 19 лет. Месяц назад ФСБ задержала их родителей, и пока о них ничего неизвестно. Российские спецслужбы также допрашивали старшего брата. Было очень сложно вывезти парней с оккупированной территории, но теперь они в безопасности под временной опекой их крестной", — говорится в сообщении.

В Украину вернули 18-летнего парня и 19-летнюю девушку из Херсонской области, которых родители оставили на оккупированной территории. Оккупанты угрожали им из-за проукраинской позиции.

Возвращение детей в Украину. Фото: Save Ukraine

Также домой вернулся 14-летний парень, который не мог выехать с временно оккупированной территории из-за разрушенного российскими войсками моста. После двух лет разлуки он встретился со своей мамой.

Седьмым ребенком является подросток, мать которого до сих пор находится в оккупации.

Возвращение детей в Украину. Фото: Save Ukraine

"С 2014 года 1,5 миллиона украинских детей находятся на оккупированных территориях и на территории Российской Федерации. Многие из них были незаконно депортированы или принудительно перемещены, остальные остаются под угрозой депортации. Все они сейчас подвергаются российской индоктринации", — говорится в сообщении.

Наибольшая угроза тем, кто отказывается принять гражданство РФ, посещать занятия российской пропаганды и присоединяться к военизированным группам.

"Россия продолжает свою политику искоренения украинской идентичности. Не имея безопасных путей эвакуации, живя в условиях принудительной русификации, военной индоктринации и угрозы депортации, украинские дети на ВОТ нуждаются в нашей защите", — говорится в сообщении.

Пост Save Ukraine. Фото: скриншот

Напомним, детей в оккупации стремительно вовлекают в новое российское патриотически-милитарное движение, которое по количеству участников уже превысило "Юнармию". Российское движение "Движение первых" на оккупированных территориях возглавили молодые коллаборанты.

Ранее Украине удалось вернуть еще восемь детей с оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей. Все они в возрасте от семи до 17 лет.