В Україну повернули ще сім дітей з окупованих територій

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули семеро дітей
В Україну з тимчасово окупованих територій повернули семеро дітей. Йдеться про п'ять хлопців та двох дівчат.
Про це повідомляє Save Ukraine у Facebook у середу. 24 липня.
Повернення дітей з окупації
Додому повернулася 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військових на окупованих територіях перебувають під пильним контролем.
"Двоє братів, 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території, але тепер вони у безпеці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної", — йдеться у повідомленні.
В Україну повернули 18-річного хлопця та 19-річну дівчину з Херсонської області, яких прийомні батьки покинули на окупованій території. Окупанти погрожували їм через проукраїнську позицію.
Також додому повернувся 14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст. Після двох років розлуки він зустрівся зі своєю мамою.
Сьомою дитиною є хлопець-підліток, мати якого досі перебуває в окупації.
"З 2014 року 1,5 мільйона українських дітей перебувають на окупованих територіях та на території Російської Федерації. Багато з них були незаконно депортовані або примусово переміщені, решта залишаються під загрозою депортації. Всі вони наразі піддаються російській індоктринації", — йдеться у повідомленні.
Найбільша загроза тим, хто відмовляється прийняти громадянство РФ, відвідувати заняття російської пропаганди та приєднуватися до воєнізованих груп.
"Росія продовжує свою політику викорінення української ідентичності. Не маючи безпечних шляхів евакуації, живучи в умовах примусової русифікації, військової індоктринації та загрози депортації, українські діти на ТОТ потребують нашого захисту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, дітей в окупації стрімко втягують у новий російський патріотично-мілітарний рух, який за кількістю учасників уже перевищив "Юнармію". Російський рух "Движение первых" на окупованих територіях очолили молоді колаборанти.
Раніше Україні вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій Херсонської та Донецької областей. Всі вони віком від семи до 17 років.
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