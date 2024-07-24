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В Україну з тимчасово окупованих територій повернули семеро дітей

24 липня 2024 21:45
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В Україну повернули ще сім дітей з окупованих територій
Діти, яких повернули з тимчасово окупованої території. Фото: Save Ukraine
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули семеро дітей. Йдеться про п'ять хлопців та двох дівчат.

Про це повідомляє Save Ukraine у Facebook у середу. 24 липня.

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Повернення дітей з окупації

Додому повернулася 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військових на окупованих територіях перебувають під пильним контролем.

Українські діти повернулися з ТОТ
Повернення дітей в Україну. Фото: Save Ukraine

"Двоє братів, 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території, але тепер вони у безпеці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної", — йдеться у повідомленні.

В Україну повернули 18-річного хлопця та 19-річну дівчину з Херсонської області, яких прийомні батьки покинули на окупованій території. Окупанти погрожували їм через проукраїнську позицію.

Повернення дітей з тимчасово окупованих територій в Україну
Повернення дітей в Україну. Фото: Save Ukraine

Також додому повернувся 14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст. Після двох років розлуки він зустрівся зі своєю мамою.

Сьомою дитиною є хлопець-підліток, мати якого досі перебуває в окупації.

Повернення дітей в Україну
Повернення дітей в Україну. Фото: Save Ukraine

"З 2014 року 1,5 мільйона українських дітей перебувають на окупованих територіях та на території Російської Федерації. Багато з них були незаконно депортовані або примусово переміщені, решта залишаються під загрозою депортації. Всі вони наразі піддаються російській індоктринації", — йдеться у повідомленні.

Найбільша загроза тим, хто відмовляється прийняти громадянство РФ, відвідувати заняття російської пропаганди та приєднуватися до воєнізованих груп.

"Росія продовжує свою політику викорінення української ідентичності. Не маючи безпечних шляхів евакуації, живучи в умовах примусової русифікації, військової індоктринації та загрози депортації, українські діти на ТОТ потребують нашого захисту", — йдеться у повідомленні.

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Допис Save Ukraine. Фото: скриншот

Нагадаємо, дітей в окупації стрімко втягують у новий російський патріотично-мілітарний рух, який за кількістю учасників уже перевищив "Юнармію". Російський рух "Движение первых" на окупованих територіях очолили молоді колаборанти.

Раніше Україні вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій Херсонської та Донецької областей. Всі вони віком від семи до 17 років.

війна діти українці евакуація Україна окупація

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