В Украину завезли опасный сыр из Франции

Сыр "Reblochon de Savoie". Фото: cheese.slowfood

В Украину завезли опасный сыр "Reblochon de Savoie" из Франции. В нем содержится ядовитая бактерия стафилококка.

Об этом сообщает RASFF.

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Так, в сыре "Reblochon de Savoie" специалисты обнаружили возбудителя стафилококковой инфекции.

Сейчас специалисты исследуют всех производителей этого сыра, чтобы сделать свои выводы по зараженной продукции.

Как известно, стафилококковое отравление занимает первое место среди всех пищевых отравлений. Эта бактерия устойчива к антибиотикам, вызывает тошноту, сыпь на коже, повышенную температуру и воспаление глаз.

Чувствительность организма к возбудителю стафилококка очень высока и превышает 90%.

Кроме того, бактерия поражает жизненно важные органы и способна вызывать такие заболевания, как заражение крови, смертельные отравления, бронхит, эндокардит, менингит и другие инфекции.

Скриншот сообщения RASFF

Напомним, что в Украину отвезли ядовитые мандарины из Египта. Известно, что содержание пестицидов во фруктах превышает норму в 33 раза.

Также мы писали, что в Киеве детективы Бюро экономической безопасности разоблачили незаконное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок. Во время проведения обысков следователи изъяли 90 тонн имущества стоимостью 7,5 миллиона гривен.